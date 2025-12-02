ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

30 વર્ષ બાદ બનશે સૂર્ય અને શનિનો દુર્લભ સંયોગ, 2026મા આ જાતકોની બલ્લે-બલ્લે, નવી નોકરી સાથે ધનલાભનો યોગ

Surya and Shani Conjunction 2026: વૈદિક પંચાંગ અનુસાર મીન રાશિમાં સૂર્ય અને શનિ દેવની યુતિ બનવા જઈ રહી છે, જેનાથી કેટલાક જાતકોના અચ્છે દિન શરૂ થઈ શકે છે.
 

Updated:Dec 02, 2025, 04:29 PM IST

શનિ-સૂર્ય યુતિ

જ્યોતિષમાં સૂર્ય અને ન્યાયાધીશ શનિને પિતા-પુત્ર માનવામાં આવે છે. સાથે સૂર્ય દેવને માન-સન્માન, પ્રતિષ્ઠા, સરકારી નોકરી અને આત્મવિશ્વાસના કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે શનિ દેવ આયુ, કર્મ, ન્યાય અને શ્રમના કારક માનવામાં આવે છે. મહત્વનું છે કે 2026ની શરૂઆતમાં શનિ અને સૂર્યની યુતિ બનવા જઈ રહી છે. આ યુતિ 30 વર્ષ બાદ મીન રાશિમાં બનશે. જેનાથી કેટલાક જાતકોના અચ્છે દિન શરૂ થશે. આ રાશિઓને નવી નોકરી સાથે અપાર ધનલાભ મળી શકે છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.

વૃષભ રાશિ

તમારા લોકો માટે સૂર્ય અને શનિ દેવનો સંયોગ અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે આ યુતિ તમારી ગોચર કુંડળીના 11મા ભાવમાં બનશે. તેથી આ સમયે તમારી આવકમાં જબરદસ્ત વધારો થઈ શકે છે. સાથે આવકના નવા-નવા માધ્યમથી બની શકે છે. સાથે આ સમયે તમને રોકાણથી લાભ થશે. નોકરીમાં કામની પ્રશંસા કરવામાં આવશે, સીનિયર્સ તમને સપોર્ટ કરશે. તો બિઝનેસમાં નવી ડીલ થઈ શકે છે. સાથે વિદેશ સાથે જોડાયેલા કામમાં ખાસ લાભ થઈ શકે છે.  

મિથુન રાશિ

તમારા લોકો માટે સૂર્ય અને શનિની યુતિ સકારાત્મક સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે આ યુતિ તમારી ગોચર કુંડળીથી દશમ ભાવ પર બનવા જઈ રહી છે. તેથી આ સમયે કામ-કારોબારમાં તમારી પ્રગતિ થશે. સાથે રચનાત્મક કાર્યો, નવી યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટથી સારો લાભ મળી શકે છે, જેનાથી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. કલા, શિક્ષણ, મનોરંજન અને માર્કેટિંગ સાથે જોડાયેલા લોકો માટે આ સમય અનુકૂળ રહેશે અને તમને કમાણીની ઘણી તક મળશે. આ સમયે નોકરી કરનાર લોકોનું પ્રમોશન થઈ શકે છે. વેપારીઓને ધનલાભ થશે. કારોબારનો વિસ્તાર થઈ શકે છે. આ સમયે તમારે પિતા સાથે તાલમેલ બનાવી રાખવો પડશે.

મીન રાશિ

તમારા લોકો માટે સૂર્ય અને શનિનો સંયોગ ફળયાદી સાબિત થશે. કારણ કે આ સંયોગ તમારી રાશિથી લગ્ન ભાવ પર બનવા જઈ રહ્યો છે. આ દરમિયાન તમે લોકપ્રિય થશો. સાથે સમાજમાં તમને માન-સન્માનની પ્રાપ્તિ થશે. આ સમયે કુંવારા લોકોને લગ્નનો પ્રસ્તાવ આવી શકે છે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર થશે અને માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત થશે. આ દરમિયાન તમે વિચારેલી યોજનાઓ સફળ થશે. સાથે ભાગીદારીમાં કામ કરવાથી લાભ મળી શકે છે. કુંવારા લોકોને લગ્નનો પ્રસ્તાવ આવી શકે છે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.

Shani and surya ki yuti 2026

