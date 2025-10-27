12 મહિના બાદ બનશે સૂર્ય અને શુક્રનો દુર્લભ સંયોગ, આ જાતકોને મળશે નવી નોકરી, અપાર ધનલાભનો યોગ
Venus and Sun Ki Yuti: વૈદિક પંચાગ અનુસાર શુક્ર ગ્રહ અને સૂર્ય દેવની યુતિ વૃશ્ચિક રાશિમાં બનવા જઈ રહી છે, જેનાથી કેટલાક જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે.
શુક્ર અને સૂર્યની યુતિ
વૈદિક જ્યોતિષમાં સૂર્ય ગ્રહને માન-સન્માન, આત્મવિશ્વાસ, સરકારી નોકરી, પિતા અને પ્રતિષ્ઠાના કારક માનવામાં આવે છે. તો શુક્ર ગ્રહને વૈભવ, ધન, એશ્વર્ય, લગ્ન સુખ અને વૈભવી વસ્તુના કારક માનવામાં આવે છે. તમને જણાવી દઈએ કે આ બંને ગ્રહોની યુતિ નવેમ્બરમાં બનવા જઈ રહી છે. આ યુતિ વૃશ્ચિક રાશિમાં બનશે. જેનાથી કેટલાક જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. સાથે અપાર ધન-સંપત્તિની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. તો અટવાયેલા નાણા પરત મળી શકે છે. આવો જાણીએ આ કઈ રાશિઓ છે.
મકર રાશિ
સૂર્ય અને શુક્રનો દુર્લભ સંયોગ મકર રાશિના જાતકો માટે સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે આ સંયોગ તમારી ગોચર કુંડળીથી આવક અને લાભ સ્થાન પર બનશે. તેથી આ દરમિયાન તમારી આવકમાં જબરદસ્ત વધારો જોવા મળી શકે છે. સાથે આવકના નવા સોર્સ બની શકે છે. આ દરમિયાન તમારી ભાગ્ય પ્રબળ રહેશે અને આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. રોકાણ કે પ્રોપર્ટી સાથે જોડાયેલો કોઈ લાભ થઈ શકે છે. તો મિત્રો અને વરિષ્ઠોનો સહયોગ મળશે. તમને સંતાન સાથે જોડાયેલા કોઈ શુભ સમાચાર મળી શકે છે.
તુલા રાશિ
તમારા લોકો માટે સૂર્ય અને શુક્રનો દુર્લભ સંયોગ અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે આ સંયોગ તમારી ગોચર કુંડળીથી ધન અને વાણી સ્થાન પર બનશે. તેથી આ સમયે આકસ્મિક ધનલાભનો યોગ બનશે. સાથે કામ-ધંધામાં અપાર સફળતા મળશે અને આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. આ સમય આત્મબળ, સફળતા અને સાહસમાં વૃદ્ધિનો છે. કોઈ મોટું કાર્ય કે પ્રોજેક્ટ તમારા હાથમાં આવી શકે છે. તો નવી નોકરી, વાહન કે સંપત્તિ મળવાની સંભાવના છે. આ દરમિયાન તમારા સાહસ અને પરાક્રમમાં વધારો થશે. તમારા વ્યક્તિત્વમાં નિખાર આવશે અને વાણીનો પ્રભાવ વધશે.
કુંભ રાશિ
સૂર્ય અને શુક્રની યુતિ કુંભ રાશિના જાતકો માટે લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે આ સંયોગ તમારી રાશિથી કર્મ ભાવ પર બનવા જઈ રહ્યો છે. તેથી આ સમયે નોકરી-ધંધામાં તમારી પ્રગતિ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારૂ રહેશે અને મનમાં નવી આશાઓ જાગશે. જીવનમાં સ્થિરતા અને સન્માન બંને વધશે. કરિયરમાં નવો મુકામ હાસિલ કરવાની તક મળશે. સાથે જે લોકો નોકરી બદલવા ઈચ્છે છે તેના માટે આ ઉત્તમ સમય છે. તમારી આવકમાં વધારો થશે. વેપારીઓને ધનલાભ થઈ શકે છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
