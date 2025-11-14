ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

2026ની શરૂઆતમાં બનશે શક્તિશાળી રાજયોગ, આ જાતકોના શરૂ થશે અચ્છે દિન, શેર બજાર, સટ્ટા અને લોટરીમાં લાભનો યોગ

Shukra Surya Yuti: વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં શુક્ર અને સૂર્યની યુતિ બનવા જઈ રહી છે, જેનાથી ત્રણ રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે.
 

Updated:Nov 14, 2025, 01:02 PM IST

વૈદિક પંચાંગ અનુસાર વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં ઘણા ગ્રહો ગોચર કરી રાજયોગ અને શુભ યોગ બનાવશે. જેમાં ગ્રહોના રાજા સૂર્ય અને ધનના દાતા શુક્ર છે. તમને જણાવી દઈએ કે આ બંને ગ્રહોની યુતિથી શુક્રાદિત્ય રાજયોગનું નિર્માણ થશે. જેનાથી કેટલાક જાતકોના અચ્છે દિન શરૂ થશે. સાથે આ જાતકોને શેર બજાર, સટ્ટા અને લોટરીમાં લાભ થઈ શકે છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.  

મીન રાશિ

તમારા લોકો માટે શુક્રાદિત્ય રાજયોગ આવક અને રોકાણની દ્રષ્ટિએ લાભદાયક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે આ રાજયોગ તમારી રાશિથી 11મા ભાવ પર બનશે. તેથી આ સમયે તમારી આવકમાં જબરદસ્ત વધારો થઈ શકે છે. સાથે આવકના નવા સ્ત્રોત બની શકે છે. નોકરી કરનાર જાતકોને પ્રમોશન અને જવાબદારી વધવાનો યોગ છે. રોકાણ અને બચતના મામલામાં સકારાત્મક પરિણામ મળશે. તો અટવાયેલા નાણા મળવાથી માનસિક સંતોષ મળશે. સાથે આ દરમિયાન શેર બજાર, સટ્ટા અને લોટરીમાં લાભ થઈ શકે છે.  

મેષ રાશિ

શુક્રાદિત્ય રાજયોગ બનવાથી મેષ રાશિના જાતકોના અચ્છે દિન શરૂ થઈ શકે છે. કારણ કે આ રાજયોગ તમારી રાશિથી કર્મ ભાવ પર બની રહ્યો છે. તેથી આ દરમિયાન બેરોજગાર લોકોને નોકરી મળી શકે છે. સાથે નોકરીમાં પ્રમોશન અને પગાર વધારો થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં વરિષ્ઠોનો સહયોગ મળશે અને તમારૂ માન-સન્માન વધશે. આ દરમિયાન જૂના પ્રોજેક્ટમસાં સફળતા મળવાનો યોગ છે. સાથે વ્યક્તિગત સંબંધોમાં સમજદારી અને સહયોગ રહેશે. આ સમયમાં વેપારીઓને ધનલાભ થઈ શકે છે. કોઈ મોટી ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે છે.  

ધન રાશિ

તમારા લોકો માટે શુક્રાદિત્ય રાજયોગ લાભદાયક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે આ રાજયોગ તમારી રાશિથી ધનભાવ પર બનવા જઈ રહ્યો છે. તેથી આ સમયે તમને આકસ્મિક ધનલાભ થઈ શકે છે. આ સાથે તમારા અટવાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે. માનસિક તણાવ ઓછો થશે અને નવી ઉર્જા સાથે કાર્યમાં સફળતા મળશે. આ દરમિયાન સકારાત્મક વિચારથી નવી તક તમારી સામે આવશે. આ સમયે તમારી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થશે. વેપારીઓને ફસાયેલા પૈસા મળી શકે છે.   

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.  

