ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગણતરીના કલાકોમાં બદલાશે આ રાશિઓનું ભાગ્ય, સૂર્ય બનાવશે અદ્ભુત રાજયોગ

Navpancham Rajyog 2025 : ગ્રહોના રાજા સૂર્ય વૃશ્ચિક રાશિમાં અને નેપ્ચ્યુન સાથે 120 ડિગ્રી પર રહેશે, જેના કારણે નવપંચમ રાજયોગ બનશે. પરિણામે આ ત્રણ રાશિઓ હેઠળ જન્મેલા લોકોને નોંધપાત્ર લાભ થઈ શકે છે.

Updated:Nov 20, 2025, 12:34 PM IST

1/5
image

Navpancham Rajyog 2025 : વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, 20 નવેમ્બરે, સૂર્ય અને નેપ્ચ્યુનની ખાસ યુતિ ખૂબ જ શક્તિશાળી નવપંચમ રાજયોગ બનાવશે. પરિણામે કેટલીક રાશિના લોકોના જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો આવશે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે આ દુર્લભ સૂર્ય-વરુણ નવપંચમ રાજયોગથી કઈ રાશિઓને સૌથી વધુ ફાયદો થઈ શકે છે.

વૃષભ રાશિ

2/5
image

વૃષભ રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય અને ગ્રહોના રાજા વરુણ દ્વારા રચાયેલ નવપંચમ રાજયોગ અત્યંત શુભ અને ભાગ્યશાળી સાબિત થઈ શકે છે. હાલમાં સૂર્ય તમારા સાતમા ભાવમાં સ્થિત છે અને તેનું શુભ પાસું લગ્નસ્થાન પર પડી રહ્યું છે. તેના પ્રભાવ હેઠળ વ્યક્તિઓ તેમના વ્યક્તિત્વ, આત્મવિશ્વાસ અને આકર્ષણમાં નોંધપાત્ર વધારો અનુભવશે. તમારા કારકિર્દી અને વ્યવસાયમાં ઝડપી પ્રગતિ દર્શાવે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો અથવા પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ થઈ શકે છે. 

તુલા રાશિ

3/5
image

નવપંચમ રાજયોગ આ રાશિના લોકો માટે ઘણી સકારાત્મક તકો લાવી શકે છે. આ સમયે ધનના ભાવમાં સૂર્ય-વરુણ સ્થિતિ નાણાકીય દ્રષ્ટિકોણથી અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન અણધાર્યા નાણાકીય લાભ, જૂના, અટકેલા પૈસા મળી શકે છે. બોનસ જેવા સારા સમાચારની પ્રબળ સંભાવના છે. તમારા પરિવાર તરફથી સંપૂર્ણ સમર્થન અને સહકાર માનસિક શાંતિ અને સંતોષ લાવશે.

મિથુન રાશિ

4/5
image

આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે સૂર્ય અને નેપ્ચ્યુનનો નવપંચમ રાજયોગ ઘણી રીતે મહત્વપૂર્ણ હોઈ શકે છે. તે આ રાશિના ત્રીજા ભાવમાં સ્થિત છે. આ સમયગાળા દરમિયાન આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો સંપૂર્ણ નસીબનો અનુભવ કરશે. ભાગ્ય ઘણા મોરચે તમારો સાથ આપશે. દેવા અથવા નાણાકીય દબાણનો સામનો કરી રહેલા લોકોને રાહત મળવાની શક્યતા છે. મંગળ પર ગુરુનું શુભ દ્રષ્ટિકોણ હાલમાં મંગળ પર પોતાનો પ્રભાવ પાડી રહ્યો છે, જે પૈસા કમાવવાની નવી તકો લાવશે. 

5/5
image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

surya gochar 2025varun gochar 2025Navpancham rajyoglucky zodiac signs

Trending Photos