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રાહુ અને બુધના પ્રભાવ હેઠળ આવશે સૂર્ય અને શુક્ર! ગણતરીની કલાકોમાં આ 3 રાશિઓ માટે બનશે ધનનો યોગ!

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 21, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:58 PM IST

Surya Nakshatra Parivartan: 22 જૂને સૂર્ય અને શુક્રનું એક સાથે ગોચર એક દુર્લભ સંયોગ છે. આ દિવસે સૂર્ય આર્દ્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે અને શુક્ર આશ્લેષા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં સૂર્યને હિંમત, પિતૃત્વ અને રાજકારણનો કારક માનવામાં આવે છે. શુક્ર સંપત્તિ, સમૃદ્ધિ, વ્યવસાય અને રોજગાર સાથે સંકળાયેલ છે.
 

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Surya Nakshatra Parivartan: 22 જૂને સૂર્ય અને શુક્ર ગોચર કરવાના છે. આ દિવસે સૂર્ય આર્દ્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે અને શુક્ર આશ્લેષા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં સૂર્યને હિંમત, પિતૃત્વ અને રાજકારણનો કારક માનવામાં આવે છે. શુક્ર સંપત્તિ, સમૃદ્ધિ, વ્યવસાય અને રોજગાર સાથે સંકળાયેલ છે. આર્દ્રા નક્ષત્ર રાહુ દ્વારા શાસિત છે અને આશ્લેષા નક્ષત્ર બુધ દ્વારા શાસિત છે. 22 જૂને બે ગ્રહોનું એક સાથે ગોચર પણ એક દુર્લભ સંયોગ છે. 

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તુલા રાશિ: આ સમય તુલા રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભની શક્યતા રહેશે. હિંમત અને બહાદુરીમાં વધારો થઈ શકે છે. પ્રિયજનો તરફથી સહયોગ મહત્વપૂર્ણ કાર્યોમાં સફળતા તરફ દોરી શકે છે. વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે પણ આ સમય સકારાત્મક માનવામાં આવે છે. જો કે, ઉતાવળમાં નિર્ણયો લેવાનું ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.  

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મકર રાશિ: મકર રાશિના જાતકો માટે, સૂર્ય-શુક્ર નક્ષત્રમાં આ પરિવર્તન ઘણી રીતે રાહત લાવી શકે છે. એવા સંકેતો છે કે તેમની નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે. વ્યવસાયિકોને પ્રગતિની તકો મળી શકે છે. તેમને તેમના વ્યવસાયને આગળ વધારવા માટે રોકાણકારોનો સહયોગ પણ મળી શકે છે. અપરિણીત વ્યક્તિઓને તેમના જીવનમાં કોઈ ખાસ વ્યક્તિનું આગમન થવાની સંભાવના છે.  

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કુંભ રાશિ: આ સમય કુંભ રાશિના જાતકો માટે આકર્ષણ અને પ્રગતિ લાવી શકે છે. શુદ્ધ વ્યક્તિત્વ લોકોને આકર્ષિત કરી શકે છે. રોજગાર અને કારકિર્દીમાં પ્રગતિની તકો ઊભી થઈ શકે છે. નોકરી શોધી રહેલા લોકોને સારા સમાચાર મળવાની શક્યતા છે. નસીબના ટેકાથી, લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોતો ઉભરી આવવાના સંકેતો છે, તેમજ જૂના સ્ત્રોતોમાંથી નાણાકીય લાભ પણ મળી શકે છે. જો કે, બિનજરૂરી ખર્ચ ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
surya nakshatra parivartan 2026
Rashifal
Horoscope
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Surya shukra rashifal
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