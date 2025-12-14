ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

નવા અઠવાડિયામાં સૂર્ય અને શુક્ર બનાવશે શુક્રાદિત્ય યોગ, આ 4 રાશિઓ માટે રહેશે ગોલ્ડન સમય !

Shukraditya Yog: ડિસેમ્બરનું નવું સપ્તાહ 15 ડિસેમ્બરથી 21 ડિસેમ્બર સુધી ચાલશે, અને સૂર્ય અને શુક્રની યુતિ શુક્રાદિત્ય યોગનું નિર્માણ કરશે. આ યોગ સૂર્ય અને શુક્ર ધન રાશિમાં સાથે હોવાથી બને છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, આ અઠવાડિયું ચાર રાશિઓ માટે ફાયદાકારક રહેશે.
 

Shukraditya Yog: 2025 વર્ષનો છેલ્લો મહિનો, ડિસેમ્બરનો નવો સપ્તાહ શરૂ થવાનો છે. આ નવું સપ્તાહ 15 ડિસેમ્બરથી 21 ડિસેમ્બર સુધી ચાલશે. આ સપ્તાહમાં સૂર્ય અને શુક્ર વચ્ચે શુક્રાદિત્ય યોગની રચના પણ જોવા મળશે. 16 ડિસેમ્બરે સૂર્ય ધન રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને હવે શુક્ર પણ 20 ડિસેમ્બરે એક જ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. બંને ગ્રહોની યુતિ શુક્રાદિત્ય યોગ બનાવશે, જેના કારણે આ નવું સપ્તાહ ખાસ બનશે. જ્યોતિષીઓ કહે છે કે ડિસેમ્બરનું આ નવું સપ્તાહ ચાર રાશિઓ માટે નોંધપાત્ર લાભ લાવશે.  

તુલા રાશિ: નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. તમારા કારકિર્દીમાં સકારાત્મક ફેરફારો થશે. તમને પૂર્વજોની મિલકતથી લાભ થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન, તમે ઘર અથવા નવી મિલકત ખરીદવાનું પણ વિચારી શકો છો, જે સમય જતાં સારું વળતર આપી શકે છે. નવી દુકાન અથવા વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે પણ સમય અનુકૂળ રહેશે.  

સિંહ રાશિ: કૌટુંબિક સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવશે. વ્યવસાયમાં નફો વધશે. વ્યવસાય સંબંધિત મુસાફરીની શક્યતા છે. ખર્ચમાં ઘટાડો થશે, અને તમને અન્ય સ્ત્રોતોમાંથી પૈસા મળી શકે છે. પૈસા બચાવવાથી તમારા બેંક બેલેન્સમાં વધારો થશે. અગાઉના રોકાણો નોંધપાત્ર નફો આપી શકે છે. બાકી રહેલા પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ થશે. સરકારી કામકાજમાં ગતિ આવશે.  

મેષ રાશિ: નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. બાળકોમાં સમૃદ્ધિ થશે. મુસાફરીની શક્યતા છે. નોકરીની તકોમાં સુધારો થશે. માનસિક ચિંતાઓનો અંત આવશે. કામ પરના લોકો સાથે સારા સંબંધો સ્થાપિત થશે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે ચાલી રહેલા વિવાદોનો પણ અંત આવશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી ટાળો. ઉતાવળા નિર્ણયો લેવામાં અને નાણાકીય બાબતો સંભાળવામાં ખાસ કાળજી રાખો.  

મકર રાશિ: નોકરી સંબંધિત સમસ્યાઓનું નિરાકરણ આવશે. તમને ટૂંક સમયમાં સારી નોકરીની તક મળી શકે છે, જે આ અઠવાડિયામાં શરૂ થઈ શકે છે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. લાંબા સમયથી સુસ્ત નાણાકીય પરિસ્થિતિઓ અચાનક સુધરશે. ટૂંકી યાત્રા શક્ય છે. તમે તમારા પરિવાર સાથે ખુશીઓ શેર કરશો. તમે તમારા બાળકોના શિક્ષણ પર ગંભીરતાથી વિચાર કરશો.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

