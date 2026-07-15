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ચંદ્રની રાશિમાં સૂર્ય-ગુરુની યુતિ: 16 જુલાઈથી કન્યા સહિત આ 3 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકશે, જીવશે રાજા જેવું જીવન!

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 15, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:47 PM IST

Surya-Guru Yuti Lucky Zodiac Signs: સૂર્ય અને ગુરુ ચંદ્ર રાશિમાં જોડાશે, જે એક નોંધપાત્ર અને શક્તિશાળી યુતિ બનાવશે. સૂર્ય અને ગુરુનો પ્રભાવ ઘણી રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ અને લાભદાયી પરિણામો લાવશે. જ્યોતિષી નરેન્દ્ર ઉપાધ્યાય પાસેથી જાણો કે સૂર્ય-ગુરુ યુતિથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે.
 

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Surya-Guru Yuti Lucky Zodiac Signs: વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, જ્યારે સૂર્ય અને ગુરુ એક રાશિમાં એકબીજાની નજીક આવે છે, ત્યારે તેઓ એક શુભ અને શક્તિશાળી રાજયોગ બનાવે છે. હાલમાં, ગુરુ કર્ક રાશિમાંથી ગોચર કરી રહ્યો છે. ગુરુવાર, 16 જુલાઈ, 2026 ના રોજ, સૂર્ય મિથુન રાશિ છોડીને કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં તે 17 ઓગસ્ટ સુધી રહેશે. આનાથી કર્ક રાશિમાં સૂર્ય અને ગુરુ વચ્ચે યુતિ થશે.   

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ચંદ્ર કર્ક રાશિનો અધિપતિ છે. સૂર્ય અને ગુરુ મળીને ગુરુ આદિત્ય રાજયોગ બનાવે છે. આ યુતિ સન્માન, અપાર સફળતા, સંપત્તિ અને જ્ઞાન લાવનાર માનવામાં આવે છે. સૂર્ય અને ગુરુ યુતિ મેષથી મીન રાશિ સુધીના રાશિઓને અસર કરશે, પરંતુ ત્રણ ભાગ્યશાળી રાશિઓ અત્યંત ફાયદાકારક પરિણામોનો અનુભવ કરશે. આ યુતિ 17 ઓગસ્ટ સુધી કર્ક રાશિમાં રહેશે. આ સમય દરમિયાન, આ રાશિના લોકો રાજાઓની જેમ જીવી શકે છે.  

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સૂર્ય આત્મા, પિતા અને નેતૃત્વનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જ્યારે ગુરુ જ્ઞાન, વિસ્તરણ, સંપત્તિ અને સમૃદ્ધિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જ્યારે આ બે ગ્રહો ભેગા થાય છે, ત્યારે તેની અસર અત્યંત સકારાત્મક અને શક્તિશાળી હોય છે.  

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વૃષભ રાશિ: સૂર્ય-ગુરુ યુતિ વૃષભ પર અનુકૂળ અસર કરશે. આ વખતે, તમારી સંપત્તિમાં વધારો થઈ શકે છે, સાથે સાથે કારકિર્દીમાં સફળતા અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠા પણ વધી શકે છે. તમારા પરિવારમાં ખુશીનું આગમન થશે, અને તમે તમારા જીવનમાં શાંતિ અને શાંતિનો અનુભવ કરશો. ઉદ્યોગપતિઓ તેમના વ્યવસાયમાં વિસ્તરણ જોઈ શકે છે. તમે આ સમય દરમિયાન કોઈ સારા સોદા અથવા વ્યવહાર પર હસ્તાક્ષર કરી શકો છો. સૂર્ય અને ગુરુનો પ્રભાવ સારા સમાચાર લાવી શકે છે.  

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મકર રાશિ: મકર રાશિના જાતકોને તેમની નાણાકીય સમસ્યાઓનો અંત આવી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારી વાણી અસરકારક રહેશે. તમે કોઈ પ્રભાવશાળી વ્યક્તિને મળી શકો છો, જે તમારા કારકિર્દીને લાભ આપશે. જમીન, મકાનો અને વાહનો ખરીદવાની પ્રબળ શક્યતાઓ છે. કોર્ટમાં તમારો વિજય થશે. દુશ્મનો પ્રભુત્વ મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે, પરંતુ તમે જીતશો. પ્રેમ સંબંધોમાં સુધારો થશે. તમને કામ પર નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે, જેનાથી નાણાકીય સ્થિરતા આવશે.

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કન્યા રાશિ: કન્યા રાશિ માટે સૂર્ય-ગુરુ યુતિ અત્યંત શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન લાંબા સમયથી અટકેલા કામને વેગ મળી શકે છે. આવકના નવા રસ્તા ખુલશે, અને જૂના સ્ત્રોતોમાંથી પૈસા પણ આવશે. વૈવાહિક જીવનમાં સકારાત્મક પરિણામો આવશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો. તમારી નોકરીમાં સકારાત્મક ફેરફારો થશે. કેટલાકને પ્રમોશન અને આવકમાં વધારો મળી શકે છે. ભાગ્ય તમારા પર સાથ આપશે.

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
Surya-Guru Yuti Lucky Zodiac Signs
surya guru yuti 2026 in cancer
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