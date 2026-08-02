Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /સૂર્ય, ગુરુ અને બુધનો ત્રિગ્રહી યોગ 3 રાશિઓને બનાવશે માલામાલ! 5 થી 17 ઓગસ્ટ સુધીનો સમય રહેશે અત્યંત શુભ

સૂર્ય, ગુરુ અને બુધનો ત્રિગ્રહી યોગ 3 રાશિઓને બનાવશે માલામાલ! 5 થી 17 ઓગસ્ટ સુધીનો સમય રહેશે અત્યંત શુભ

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 02, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:36 PM IST

ઓગસ્ટ મહિનાની 5 તારીખે કર્ક રાશિમાં સૂર્ય-ગુરૂ અને બુધનો ત્રિગ્રહી યોગ બનશે. આ યોગને કારણે કેટલીક રાશિઓની આર્થિક પ્રગતિ થઈ શકે છે, આજે અમે તમને આ રાશિઓ વિશે જાણકારી આપીશું.

ત્રિગ્રહી યોગ1/5

ત્રિગ્રહી યોગ

ઓગસ્ટ મહિનામાં 5 તારીખે બુધ ગ્રહનું ગોચર કર્ક રાશિમાં થશે અને ત્રિગ્રહી યોગ બનશે. ત્રિગ્રહી યોગમાં ગુરૂ, સૂર્ય અને બુધ ગ્રહ સામેલ છે. આ ત્રણ ગ્રહોની સ્થિતિને કારણે કેટલીક રાશિઓને આર્થિક લાભ અને કરિયરના ક્ષેત્રમાં સારા પરિણામ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આ સાથે પારિવારિક જીવનમાં પણ આ રાશિઓ શુભ પરિવર્તન જોઈ શકે છે. આજે અમે તમને આ રાશિઓ વિશે જાણકારી આપીશું.  

મિથુન રાશિ2/5

મિથુન રાશિ

સૂર્ય, ગુરૂ અને બુધનો ત્રિગ્રહી યોગ તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં બનશે. બીજો ભાવ ધન અને પાણીનો કારક માનવામાં આવે છે. તેથી ત્રિગ્રહી યોગ બનવાથી તમારી આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી અટવાયેલું ઈન્ક્રીમેન્ટ 5 ઓગસ્ટ બાદ આવી શકે છે. કારોબારીઓ માટે આ સમય સારો સાબિત થશે, અટવાયેલા સોદા પૂરા થઈ શકે છે. આ રાશિના લોકો ઉધાર ચુકવી શકવામાં સફળ થશે. ત્રિગ્રહી યોગને કારણે તમને પારિવારિક જીવનમાં ખુશીઓ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.  

કન્યા રાશિ3/5

કન્યા રાશિ

ત્રિગ્રહી યોગ તમારી રાશિના એકાદશ ભાવમાં થશે. આ ભાવ લાભનો કારક માનવામાં આવે છે. તેથી ત્રિગ્રહી યોગ બનવાથી તમારી આવકનો સ્ત્રોત વધી શકે છે. કેટલાક લોકો નોકરીની સાથે પાર્ટ ટાઇમ કામ પણ શરૂ કરી શકે છે. 5થી 17 તારીખ વચ્ચે આ રાશિના જાતકોને શેર બજારમાં લાભ મળવાનો યોગ છે. ગુરૂ-બુધની સ્થિતિને કારણે તમને શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં સિદ્ધિઓ મળી શકે છે.  

વૃશ્ચિક રાશિ4/5

વૃશ્ચિક રાશિ

ત્રિગ્રહી યોગનું નિર્માણ તમારા ભાગ્ય ભાવમાં થશે જેનાથી ભાગ્યનો સહયોગ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ધન લાભની સારી તક વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને મળી શકે છે અને અટવાયેલું ધન પરત મળી શકે છે. કેટલાક લોકોને આ દરમિયાન વિદેશ જવાની તક મળી શકે છે. સરકારી ક્ષેત્રોમાં તમે સારૂ પ્રદર્શન કરી શકો છો. ધાર્મિક ગતિવિધિઓમાં ભાગ લેવાની તક મળશે, જેનાથી તમે માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોના સ્વાસ્થ્યમાં સારા ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.

5/5

ડિસ્ક્લેમરઃ ધાર્મિક માન્યતાઓને આધારે આ આર્ટિકલ લખવામાં આવ્યો છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. તમે વધુ જાણકારી માટે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.  

TAGS:
trigrahi yog
Surya-Guru-Budh Yuti

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
માત્ર 2 દિવસમાં IPO પર રોકાણકારો તૂટ પડ્યા! 12 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન, જાણો
2
3
4
5