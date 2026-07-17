Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /સૂર્ય-રાહુનો અશુભ ષડાષ્ટક યોગ: આગામી એક મહિનો આ રાશિના જાતકો પર મંડરાશે મુશ્કેલીના વાદળો

સૂર્ય-રાહુનો અશુભ ષડાષ્ટક યોગ: આગામી એક મહિનો આ રાશિના જાતકો પર મંડરાશે મુશ્કેલીના વાદળો

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 17, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:38 AM IST

ષડાષ્ટક યોગ ત્યારે બને છે જ્યારે કુંડળીમાં બે ગ્રહ એકબીજાની સાથે છઠ્ઠા અને આઠમાં ભાવમાં સ્થિત હોય છે. ગ્રહોની આ સ્થિતિ બે ગ્રહો વચ્ચે શત્રુતા અને વૈચારિક મતભેદ પેદા કરી શકે છે. આ કારણે જ્યોતિષમાં તેને અશુભ યોગ માનવામાં આવે છે. 16 જુલાઈ 2026ના આ યોગ સૂર્ય અને રાહુ વચ્ચે બન્યો છે.

અશુભ ષડાષ્ટક યોગ1/6

અશુભ ષડાષ્ટક યોગ

16 જુલાઈ 2026થી સૂર્ય અને રાહુ વચ્ચે ષડાષ્ટક યોગનું નિર્માણ થઈ ગયું છે અને આ યોગ 30 દિવસ સુધી રહેશે. આ યોગનું સમાપન 17 ઓગસ્ટ 2026ના થશે. જ્યોતિષમાં આ યોગને અત્યંત કષ્ટદાયી અને દુર્ઘટનાઓને આમંત્રણ આપનાર માનવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે જેની કુંડળીમાં આ યોગનું નિર્માણ થાય છે તે વ્યક્તિએ જીવનમાં તમામ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. ધર્મ-જ્યોતિષ અનુસાર આગામી 30 દિવસ 4 રાશિના જાતકોએ સાવધાની રાખવી પડશે, ખાસ કરીને કરિયર અને સ્વાસ્થ્યને લઈને.

વૃષભ રાશિઃ બોસ સાથે ઝઘડો થઈ શકે છે2/6

વૃષભ રાશિઃ બોસ સાથે ઝઘડો થઈ શકે છે

જ્યોતિષ અનુસાર ષડાષ્ટક યોગ વૃષભ રાશિના જાતકો માટે ખતરનાક સાબિત થશે. કરિયર અને સ્વાસ્થ્યના મામલામાં પડકારનો સામનો કરવો પડશે. આ દરમિયાન તમારી બોસ સાથે લડાઈ થઈ શકે છે, તેવામાં તમારે તમારી વાણી પર સંયમ રાખવો પડશે. કારણ વગર વિવાદમાં પડવાથી બચો. પૈસાની લેતીદેતીમાં પણ સાવધાની રાખવી પડશે. રોકાણ માટે આ સમય ઠીક નથી.

મિથુન રાશિઃ નવું કામ શરૂ કરવાથી બચો3/6

મિથુન રાશિઃ નવું કામ શરૂ કરવાથી બચો

આ રાશિના જાતકોએ કરિયરમાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કરિયર સાથે જોડાયેલા નિર્ણય સમજી-વિચારીને લો, બાકી ભારે નુકસાન થઈ શકે છે. નવું કામ શરૂ કરવાથી બચો. ઉતાવળમાં રોકાણ કરવું ભારે પડી શકે છે. આ સમયમાં તમારે ધૈર્યથી કામ લેવું પડશે. કોઈ વાદ-વિવાદમાં પડવાથી બચવું પડશે.

તુલા રાશિઃ પરિવારમાં ચિંતાનો માહોલ રહેશે4/6

તુલા રાશિઃ પરિવારમાં ચિંતાનો માહોલ રહેશે

તુલા રાશિના જાતકો માટે આ સમય તણાવ લાવશે. બિનજરૂરી વસ્તુ પરેશાની વધારશે. પાર્ટનરની સાથે સંબંધોમાં ખટાસ આવી શકે છે. પરિવારમાં ચિંતાનો માહોલ રહેશે. સ્વાસ્થ્યને લઈને સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. અચાનક કામનો ભાર વધી શકે છે. વાદ-વિવાદથી દૂર રહો.

કુંભ રાશિઃ 30 દિવસ વિશેષ સાવધાની રાખવી પડશે5/6

કુંભ રાશિઃ 30 દિવસ વિશેષ સાવધાની રાખવી પડશે

ષડાષ્ટક યોગ કુંભ રાશિના જાતકોને કરિયર અને સ્વાસ્થ્યને લઈને પ્રભાવિત કરી શકે છે. તેવામાં આગામી 30 દિવસ સાવધાની રાખવી પડશે. મન ઉદાસ રહેશે. કોઈ સાથે વિવાદ થવાનો સંકેત મળી રહ્યો છે. કોઈ કાર્યમાં મન લાગશે નહીં. ઈજા થવાની પણ સંભાવના છે. વાહન ચલાવવા સમયે વિશેષ સાવધાની રાખવી પડશે.

6/6

ડિસ્ક્લેમરઃ ધાર્મિક માન્યતાના આધારે આ સમાચાર લખવામાં આવ્યા છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. વધુ માહિતી માટે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લો.

TAGS:
Shadashtak Yog rashifal

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
હેલ્ધી રિલેશનશીપનું સીક્રેટ છે માઈક્રો પ્રાઈવસી, આ એક નાનકડો ફેરફાર તકરારો દુર કરશે
Micro Privacy34 min ago
2
fifa world cup 202651 min ago
3
Gujarat Farmers News56 min ago
4
Ahmedabad1 hr ago
5
fifa world cup 20261 hr ago