/સૂર્ય-રાહુનો અશુભ ષડાષ્ટક યોગ: આગામી એક મહિનો આ રાશિના જાતકો પર મંડરાશે મુશ્કેલીના વાદળો

ષડાષ્ટક યોગ ત્યારે બને છે જ્યારે કુંડળીમાં બે ગ્રહ એકબીજાની સાથે છઠ્ઠા અને આઠમાં ભાવમાં સ્થિત હોય છે. ગ્રહોની આ સ્થિતિ બે ગ્રહો વચ્ચે શત્રુતા અને વૈચારિક મતભેદ પેદા કરી શકે છે. આ કારણે જ્યોતિષમાં તેને અશુભ યોગ માનવામાં આવે છે. 16 જુલાઈ 2026ના આ યોગ સૂર્ય અને રાહુ વચ્ચે બન્યો છે.
16 જુલાઈ 2026થી સૂર્ય અને રાહુ વચ્ચે ષડાષ્ટક યોગનું નિર્માણ થઈ ગયું છે અને આ યોગ 30 દિવસ સુધી રહેશે. આ યોગનું સમાપન 17 ઓગસ્ટ 2026ના થશે. જ્યોતિષમાં આ યોગને અત્યંત કષ્ટદાયી અને દુર્ઘટનાઓને આમંત્રણ આપનાર માનવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે જેની કુંડળીમાં આ યોગનું નિર્માણ થાય છે તે વ્યક્તિએ જીવનમાં તમામ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. ધર્મ-જ્યોતિષ અનુસાર આગામી 30 દિવસ 4 રાશિના જાતકોએ સાવધાની રાખવી પડશે, ખાસ કરીને કરિયર અને સ્વાસ્થ્યને લઈને.
જ્યોતિષ અનુસાર ષડાષ્ટક યોગ વૃષભ રાશિના જાતકો માટે ખતરનાક સાબિત થશે. કરિયર અને સ્વાસ્થ્યના મામલામાં પડકારનો સામનો કરવો પડશે. આ દરમિયાન તમારી બોસ સાથે લડાઈ થઈ શકે છે, તેવામાં તમારે તમારી વાણી પર સંયમ રાખવો પડશે. કારણ વગર વિવાદમાં પડવાથી બચો. પૈસાની લેતીદેતીમાં પણ સાવધાની રાખવી પડશે. રોકાણ માટે આ સમય ઠીક નથી.
આ રાશિના જાતકોએ કરિયરમાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કરિયર સાથે જોડાયેલા નિર્ણય સમજી-વિચારીને લો, બાકી ભારે નુકસાન થઈ શકે છે. નવું કામ શરૂ કરવાથી બચો. ઉતાવળમાં રોકાણ કરવું ભારે પડી શકે છે. આ સમયમાં તમારે ધૈર્યથી કામ લેવું પડશે. કોઈ વાદ-વિવાદમાં પડવાથી બચવું પડશે.
તુલા રાશિના જાતકો માટે આ સમય તણાવ લાવશે. બિનજરૂરી વસ્તુ પરેશાની વધારશે. પાર્ટનરની સાથે સંબંધોમાં ખટાસ આવી શકે છે. પરિવારમાં ચિંતાનો માહોલ રહેશે. સ્વાસ્થ્યને લઈને સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. અચાનક કામનો ભાર વધી શકે છે. વાદ-વિવાદથી દૂર રહો.
ષડાષ્ટક યોગ કુંભ રાશિના જાતકોને કરિયર અને સ્વાસ્થ્યને લઈને પ્રભાવિત કરી શકે છે. તેવામાં આગામી 30 દિવસ સાવધાની રાખવી પડશે. મન ઉદાસ રહેશે. કોઈ સાથે વિવાદ થવાનો સંકેત મળી રહ્યો છે. કોઈ કાર્યમાં મન લાગશે નહીં. ઈજા થવાની પણ સંભાવના છે. વાહન ચલાવવા સમયે વિશેષ સાવધાની રાખવી પડશે.
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