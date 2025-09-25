ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

18 વર્ષ બાદ સૂર્ય અને મંગળની મહાયુતિ, આ જાતકોના સિતારા ચમકી જશે, ધન-સંપત્તિમાં અપાર વધારાનો યોગ

Sun and Mangal Conjunction: વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર તુલા રાશિમાં મંગળ અને સૂર્યની યુતિ બનવા જઈ રહી છે, જેનાથી ત્રણ રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે.

Updated:Sep 25, 2025, 01:42 PM IST

સૂર્ય-મંગળ યુતિ

વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર ગ્રહ સમય-સમય પર ગોચર કરી અન્ય ગ્રહો સાથે યુતિ બનાવે છે. જેનો પ્રભાવ માનવ જીવન અને દેશ-દુનિયા પર જોવા મળે છે. તમને જણાવી દઈએ કે ઓક્ટોબરમાં ગ્રહોના રાજા સૂર્ય અને સાહસ તથા પરાક્રમના દાતા મંગળની યુતિ બની રહી છે. આ યુતિ ઓક્ટોબરમાં બનશે. જેનાથી કેટલાક જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. સાથે આકસ્મિક ધનલાભ સાથે પ્રગતિનો યોગ બની રહ્યો છે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.

ધન રાશિ

તમારા લોકો માટે મંગળ અને સૂર્યની મહાયુતિ લાભ અને રોકાણની દ્રષ્ટિથી શુભ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે યુતિ તમારી રાશિથી 11મા ભાવ પર બનશે. તેથી આ સમયે તમારી આવકમાં જોરદાર વૃદ્ધિનો યોગ બનશે. સાથે આવકના નવા સોર્સ બની શકે છે. તમાણી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધાર થશે. રોકાણથી તમને લાભ થશે. નોકરી કરનાર લોકોને પ્રમોશન મળી શકે છે. સાથે રોકાણમાં લાભ થઈ શકે છે. તમે મળેલી તકનો લાભ ઉઠાવવામાં સફળ રહેશો. આ સમયે શેર બજાર, સટ્ટા અને લોટરીમાં લાભ થઈ શકે છે.

મકર રાશિ

તમારા લોકો માટે સૂર્ય અને મંગળની યુતિ લાભદાયક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે આ સંયોગ તમારી રાશિથી વેપાર અને નોકરી સ્થાન પર બનવા જઈ રહ્યો છે. તેથી આ સમયે તમને કામ-કારોબારમાં સફળતા મળી શકે છે. બેરોજગાર લોકોને નોકરી મળી શકે છે. તો નોકરી કરનાર લોકોને કાર્યસ્થળે નવી જવાબદારી મળી શકે છે. કારોબારીઓની મહેનત રંગ લાવશે. આ સમયે કારોબારનો વિસ્તાર થઈ શકે છે. તો પિતા સાથેના સંબંધ સારા રહેશે.  

કર્ક રાશિ

સૂર્ય અને મંગળનો સંયોગ કર્ક રાશિના જાતકો માટે સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે આ સંયોગ તમારી રાશિથી ચોથા ભાવ પર બનવા જઈ રહ્યો છે. તેથી આ સમયે તમને ભૌતિક સુખની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. વેપારીઓ માટે લાભનો યોગ બનશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થશે, નાણાની બચત કરવામાં સફળતા મળશે, જેનાથી તમારા પૈસા વધશે. આ સાથે લવ લાઇફ સારી રહેશે અને લગ્ન જીવનમાં સુધાર થશે. તો જે લોકોનું કામ-કારોબાર પ્રોપર્ટી, રિયલ એસ્ટેટ અને મેડિકલ ક્ષેત્રનો છે તેને સારો લાભ થઈ શકે છે.  

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.  

