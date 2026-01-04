ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

14 જાન્યુઆરીથી સૂર્યની જેમ ચમકશે આ 3 રાશિઓનું ભાગ્ય, સૂર્ય કરશે મકર રાશિમાં ગોચર

થોડા જ દિવસોમાં સૂર્ય મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જે શનિ દ્વારા શાસિત છે. ગ્રહોના રાજા સૂર્યનું આ ગોચર કેટલીક રાશિઓને નોંધપાત્ર લાભ આપશે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Updated:Jan 04, 2026, 04:06 PM IST

જો સૂર્ય તમારા પર દયાળુ રહેશે, તો કોઈ તમને તમારું સ્થાન અને પ્રતિષ્ઠા જાળવી રાખતા રોકી શકશે નહીં. હાલમાં સૂર્ય ગુરુ રાશિ, ધનુ રાશિમાં છે. થોડા દિવસોમાં સૂર્ય શનિ દ્વારા શાસિત મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, ગ્રહોનો રાજા સૂર્ય, બપોરે 3:13 વાગ્યે મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્યનું આ ગોચર કેટલીક રાશિઓને અપાર નફો કરાવશે. 14 જાન્યુઆરીએ ગ્રહોના રાજા સૂર્યના રાશિ પરિવર્તનથી આ રાશિના લોકોને ઘણો ફાયદો થશે.

વૃશ્ચિક રાશિ

શનિની મકર રાશિમાં ગ્રહોના રાજા સૂર્યનું ગોચર વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે. તમારું નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે. તમે તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ કરી શકો છો. તમે કોઈ ધાર્મિક કાર્યમાં સામેલ થઈ શકો છો.

સિંહ રાશિ

ગ્રહોના રાજા સૂર્યનું ગોચર શનિની મકર રાશિમાં ગોચર સિંહ રાશિ માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. તમારા પગાર અને પદમાં વધારો થઈ શકે છે. નાણાકીય સમૃદ્ધિ પ્રબળ રહેશે. તમે ભાગ્યશાળી અનુભવશો અને આત્મવિશ્વાસ વધશે.

મેષ રાશિ

શનિની મકર રાશિમાં ગ્રહોના રાજા સૂર્યનું ગોચર મેષ રાશિ માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. તમને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ વધશે. તમે ધાર્મિક યાત્રા પર જઈ શકો છો. પૈસાની સમસ્યા દૂર થશે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.   

