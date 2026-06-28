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સૂર્ય ગોચર 2026: આ 5 રાશિના લોકોનું ચમકી શકે છે નસીબ, અને સંપત્તિમાં થશે વધારો

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 28, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:34 PM IST

Surya Gochar: 16 જુલાઈ, 2026ના રોજ, સૂર્ય મિથુન રાશિથી કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે. વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, આ ગોચર તમામ ૧૨ રાશિઓને અસર કરશે. જોકે, વૃષભ, કર્ક, કન્યા, તુલા અને મકર રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોને કારકિર્દી, વ્યવસાય, સંપત્તિ અને પ્રતિષ્ઠાના મામલામાં સકારાત્મક પરિણામો મળવાની શક્યતા છે.
 

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Surya Gochar: વૈદિક જ્યોતિષમાં, સૂર્યને આત્મવિશ્વાસ, આદર, પદ અને નેતૃત્વનો કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે સૂર્ય પોતાની રાશિ બદલે છે, ત્યારે તે બધી 12 રાશિઓને અસર કરે છે. 16 જુલાઈ, 2026ના રોજ, સૂર્ય મિથુન રાશિ છોડીને કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, આ ગોચર નોકરી, વ્યવસાય અને નાણાકીય બાબતોમાં કેટલીક રાશિઓ માટે શુભ પરિણામો લાવી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે આ સમય દરમિયાન કઈ રાશિઓને સૌથી વધુ ફાયદો થવાની સંભાવના છે.  

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વૈદિક કેલેન્ડર મુજબ, 16 જુલાઈ, 2026ના રોજ સૂર્ય કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ પછી, સૂર્ય લગભગ એક મહિના સુધી આ રાશિમાં રહેશે. આ સમય દરમિયાન, ઘણા લોકોને કારકિર્દીની નવી તકો મળી શકે છે, જ્યારે અન્ય લોકોને તેમની મહેનતનું સંપૂર્ણ ફળ મળવાની સંભાવના છે.  

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વૃષભ રાશિ: વૃષભ રાશિના લોકો માટે આ ગોચર શુભ માનવામાં આવે છે. તેમને કામ પર નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. જો તમે લાંબા સમયથી પ્રમોશન અથવા પગાર વધારાની રાહ જોઈ રહ્યા છો, તો તમને સારા સમાચાર મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં પણ નફો થવાની અપેક્ષા છે. તમને પરિવારનો સહયોગ મળશે અને તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે.  

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તુલા રાશિ: તુલા રાશિના લોકોને તેમના કારકિર્દીમાં આગળ વધવાની તકો મળી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. તમને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તરફથી સહયોગ મળશે. વ્યવસાયમાં નવા કરાર થઈ શકે છે. જો તમે નવું સાહસ શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો સમય અનુકૂળ હોઈ શકે છે.  

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મકર રાશિ: સૂર્યનું આ ગોચર મકર રાશિના લોકો માટે સકારાત્મક પરિણામો આપી શકે છે. નોકરી અને વ્યવસાય બંનેમાં પ્રગતિની શક્યતા છે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થઈ શકે છે. નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થવાના સંકેતો છે. તમને પરિવાર સાથે સારો સમય વિતાવવાની તક મળશે અને માનસિક તણાવ પણ ઓછો થઈ શકે છે.

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કર્ક રાશિ: સૂર્ય તમારી રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. આનાથી તમારો આત્મવિશ્વાસ વધી શકે છે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને ઉપરી અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. તેમને નવું કામ શરૂ કરવાની તક મળી શકે છે. સામાજિક સન્માનમાં વધારો થવાના સંકેતો પણ છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થઈ શકે છે.  

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કન્યા રાશિ: કન્યા રાશિના લોકો માટે આ સમયગાળો ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી શકે છે. વ્યવસાયમાં સારી તકો ઉપલબ્ધ થશે. કોઈપણ જૂના રોકાણો પણ નફો આપી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા લોકો માટે આ સમય અનુકૂળ માનવામાં આવે છે.  

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

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