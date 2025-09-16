ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગ્રહોના રાજા બતાવશે રૌદ્ર સ્વરૂપ, સૂર્યગ્રહણ પહેલા સૂર્ય ગોચર 4 રાશિઓ માટે લઈ આવશે ખતરનાક સમય, ચારે બાજુથી આવશે મુશ્કેલીઓ !

Surya Grahan 2025 effect on Rashi: સૂર્યગ્રહણ થવાનું છે અને તે પહેલાં સૂર્ય ગોચર કરી રહ્યો છે. 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ સૂર્ય કન્યા રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, જ્યારે 4 દિવસ પછી એ જ કન્યા રાશિમાં સૂર્યગ્રહણ થશે. આ બંને સંયોજનો 4 રાશિઓ માટે સારા નથી કહી શકાય.
 

Surya Grahan 2025 effect on Rashi: વર્ષનું બીજું અને છેલ્લું સૂર્યગ્રહણ 21 સપ્ટેમ્બરે થઈ રહ્યું છે. આ પહેલા, 17 સપ્ટેમ્બરે સૂર્ય ગોચર કરી રહ્યો છે. ગ્રહોના રાજા સૂર્ય સાથે સંબંધિત આ 2 મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓ 4 રાશિઓને હચમચાવી નાખશે. જાણો આ સમય દરમિયાન કયા લોકોએ સાવચેત રહેવું જોઈએ.  

વૃષભ રાશિ: સૂર્યનું ગોચર અને પછી સૂર્યગ્રહણ વૃષભ રાશિના લોકોને કેટલીક સમસ્યાઓ આપી શકે છે. તમે વરિષ્ઠ લોકો સાથે હળીમળી શકશો નહીં, તેથી થોડી સાવધાનીપૂર્વક વાત કરવી વધુ સારું છે. પૈસાનું નુકસાન થઈ શકે છે. તમારા માર્ગે આવતી તક હાથમાંથી ન નીકળી જાય તેનું ધ્યાન રાખો.  

મકર રાશિ: સૂર્યનું ગોચર મકર રાશિના જાતકો માટે તણાવ અને અશાંતિનું કારણ બની શકે છે. પરિવારમાં ઝઘડા ટાળો, વાતચીત દ્વારા સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવો. આવક પર અસર પડી શકે છે. નાણાકીય નુકસાન થવાની શક્યતા છે.

કર્ક રાશિ: સૂર્યનું ગોચર અને ગ્રહણ કર્ક રાશિ માટે પણ સારું નથી કહી શકાય. થઈ રહેલું કામ અટકી શકે છે. સંબંધોમાં અણબનાવ થઈ શકે છે. ઈર્ષ્યા ટાળો. તમારા વિચારને સકારાત્મક રાખો.  

કન્યા રાશિ: સૂર્ય કન્યા રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે અને પછી સૂર્યગ્રહણ તે જ રાશિમાં થઈ રહ્યું છે. તેથી, કન્યા રાશિના લોકોએ સૌથી વધુ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. કારકિર્દીમાં પડકારો આવી શકે છે. ખર્ચ વધશે. સંબંધો બગડી શકે છે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

