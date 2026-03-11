Surya Gochar 2026: 14 માર્ચે સૂર્ય કરશે રાશિ પરિવર્તન, 5 રાશિઓનો શરૂ થશે શુભ સમય, નોકરી-વેપારમાં મળશે મોટો લાભ
Sun transit 2026: 14 માર્ચે સૂર્ય દેવ મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્યના આ ગોચરથી કેટલાક જાતકોને લાભ થશે. આ રાશિઓને ધનલાભ થશે સાથે માન-સન્માનમાં વધારો થશે.
Surya Gochar in Meen Rashi: 14 માર્ચે મોડી રાત્રે 1 કલાક 1 મિનિટ પર સૂર્ય દેવ મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્યદેવ એક મહિનો મીન રાશિમાં રહેશે અને ત્યારબાદ મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ભારતીય જ્યોતિષમાં સૂર્ય દેવને આત્માના કારક અને સકારાત્મકતાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. તે ભચક્રની પાંચમી રાશિ સિંહના સ્વામી છે. તેમની દિશા પૂર્વ છે અને જાતિ ક્ષત્રિય છે. સૂર્ય પિતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, સાથે શરીરમાં પેટ, આંખ, હ્રદય અને ચહેરાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. સૂર્ય જો મજબૂત થાય તો વ્યક્તિને માન-સન્માન, સુખ-સમૃદ્ધિ મળે છે, સાથે પિતાનો સાથ અને સહયોગ મળે છે. આવો જાણીએ સૂર્યના ગોચરથી ક્યા જાતકોને લાભ થશે.
મેષ રાશિ
સૂર્યનું મીન રાશિમાં ગોચર મેષ રાશિના જાતકો માટે લાભકારી રહેશે. કરિયરમાં તમને નવી તક મળી શકે છે. નોકરીના સ્થળે તમારા કામની પ્રશંસા થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. વિદેશમાં નોકરી કરવાનું સપનું પૂર્ણ થઈ શકે છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું મીન રાશિમાં ગોચર આર્થિક દ્રષ્ટિએ લાભદાયક સાબિત થશે. રોકાણથી સારો લાભ મળવાની સંભાવના છે. બિઝનેસમાં નવા કોન્ટ્રાક્ટ મળી શકે છે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામ પૂરા થઈ શકે છે. સમાજમાં માન-પ્રતિષ્ઠા વધશે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું ગોચર કરિયરમાં પ્રગતિ અપાવનાર સાબિત થશે. નોકરીમાં પ્રમોશન મળવાનો યોગ બની રહ્યો છે કે નવી જવાબદારી મળી શકે છે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. બિઝનેસમાં મોટો લાભ થઈ શકે છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકોને સૂર્યનું ગોચર આર્થિક લાભ અને પ્રગતિ અપાવશે. ધન લાભના યોગ બની શકે છે. ભાગીદારીમાં કામ કરનારને ખુબ લાભ મળશે. વેપારમાં ફાયદો થઈ શકે છે. રોકાણથી સારૂ રિટર્ન મળશે. પરિવારમાં સુખ-શાંતિનો માહોલ રહેશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર ઘણા સકારાત્મક ફેરફાર લાવશે. કરિયરમાં પ્રગતિ મળશે. નોકરી બદલવાનો વિચાર કરી રહ્યાં છો તો સમય સારો છે. વેપારનો વિસ્તાર થશે. આર્થિક સ્થિતિમાં પહેલાથી સુધાર થઈ શકે છે.
