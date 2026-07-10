/સૂર્ય દેવ કરશે પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ: જુલાઈમાં આ 4 રાશિવાળાને નોકરીમાં મળશે જબરદસ્ત લાભ, ખુલશે કિસ્મતના તાળા!

20 જુલાઈ 2026ના સવારે 11 કલાક 33 મિનિટ પર સૂર્ય દેવ પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષ અનુસાર આ નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર ચાર રાશિના જાતકોને નોકરીમાં વિશેષ લાભ અપાવશે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોના નક્ષત્ર પરિવર્તનને ખુબ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. 20 જુલાઈએ સૂર્ય દેવ પુનર્વસુ નક્ષત્રમાંથી શનિના પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યાં છે. અહીં તેઓ 3 ઓગસ્ટ સુધી બિરાજમાન રહેશે. ત્યારબા અશ્લેશા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં પુષ્ય નક્ષત્રને શુભ અને સમૃદ્ધિ અપાવનાર નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે સૂર્યનું આ નક્ષત્રમાં આવવું કરિયરમાં મોટા પરિવર્તનનો યોગ બનાવે છે. આમ તો સૂર્યનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન દરેક રાશિઓ પર અસર કરશે, પરંતુ 4 એવી રાશિઓ છે જેને આ દરમિયાન વિશેષ લાભ પ્રાપ્ત થશે.
મેષ રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું નક્ષત્ર ગોચર કોઈ વરદાનથી ઓછું સાબિત થશે નહીં. તમારા લાંબા સમયથી અટકેલા કામ પુરા થશે. નોકરીમાં પ્રમોશનનો યોગ બનશે અને પગારમાં વધારો થઈ શકે છે. આ દરમિયાન તમારી કોઈ ઈચ્છા પુરી થઈ શકે છે. કોઈ મોટી કંપનીમાં ઈચ્છીત નોકરીની ઓફર મળી શકે છે.
મિથુન રાશિના જાતકો માટે પણ આ નક્ષત્ર ગોચર લાભદાયક સાબિત થશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કામથી વરિષ્ઠો પ્રભાવિત રહેશે. તમને કોઈ મોટી જવાબદારી મળી શકે છે, જેનાથી ભવિષ્યમાં સારો લાભ મળી શકશે. તમને આર્થિક લાભ મળવાની પ્રબળ સંભાવના છે.
સિંહ રાશિના જાતકો માટે પણ સૂર્યનું નક્ષત્ર ગોચર શુભ રહેશે. તમને નોકરીમાં જબરદસ્ત સફળતા મળશે. ઓફિસમાં કોઈ મોટો પ્રોજેક્ટ મળી શકે છે. તમારા માન-સન્માનમાં વૃદ્ધિ થશે. જો નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો આ સમય સારો રહેશે. આ દરમિયાન તમને મનપસંદ નોકરી મળી શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર ભાગ્યના દ્વાર ખોલી દેશે. જો તમે કોઈ લોન લીધી છે તો તેમાંથી મુક્તિ મળી શકે છે. મકાન કે વાહન સુખની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. કોઈ જૂના રોગથી છુટકારો મળી શકે છે. મકાન કે વાહન સુખની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. કોઈ જૂના રોગથી રાહત મળી શકે છે. આ દરમિયાન નોકરીમાં લાભ મેળવવાની તક તમારા હાથમાં આવશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ ધાર્મિક માન્યતા અને જ્યોતિષીય માહિતીના આધારે આ આર્ટિકલ લખવામાં આવ્યો છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. વધુ જાણકારી માટે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.