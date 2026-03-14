સૂર્યનું મીન રાશિમાં ગોચર બનાવશે 2 રાજયોગ, 4 રાશિઓને થશે બમ્પર લાભ, મળશે પગાર વધારો અને પ્રમોશન

Surya Gochar 2026: ગ્રહોના રાજા સૂર્ય ગોચર કરી મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ સાથે ખરમાસ (જેને કમૂરતા કે મલમાસ પણ કહેવાય છે)  શરૂ થઈ જશે. સાથે ત્રિગ્રહી કે શુક્રાદિત્ય રાજયોગ પણ બની રહ્યાં છે. આ રાજયોગ ચાર રાશિના જાતકો માટે લાભદાયક રહેશે.

Updated:Mar 14, 2026, 12:15 PM IST

15 માર્ચ 2026ના સૂર્ય ગોચર કરી મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યાં પહેલાથી શુક્ર અને શનિ બિરાજમાન છે. સૂર્યનું ગોચર મીન રાશિમાં બે રાજયોગ બનાવશે. સૂર્ય, શનિ તથા શુક્રની યુતિથી ત્રિગ્રહી યોગ અને શુક્ર તથા સૂર્યની યુતિથી શુક્રાદિત્ય રાજયોગ.  

4 રાશિઓને બમ્પર લાભ

26 માર્ચે શુક્ર મીન રાશિમાં રહેશે અને મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે. તેનાથી શુક્રાદિત્ય રાજયોગ બનેલો રહેશે. તો સૂર્ય તથા શનિની યુતિ 14 એપ્રિલ 2026 સુધી પ્રભાવમાં રહેશે. કુલ મળી આ સમય ચાર રાશિઓ માટે લાભદાયક રહી શકે છે. જાણો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે. 

 

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકોને આ યોગ લાભ અપાવી શકે છે. મેષ રાશિ પર શનિની સાડાસાતીનો પ્રથમ તબક્કો છે. હાલમાં શનિ અસ્ત થયા છે અને હવે બે રાજયોગ બની રહ્યાં છે. જેનો લાભ આ રાશિના જાતકોને મળશે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામ થશે. ફસાયેલા પૈસા મળશે. કરિયરમાં નવી તક મળશે.

વૃષભ રાશિ

 વૃષભ રાશિના જાતકોને સૂર્યનું આ ગોચર અને રાજયોગ બમ્પર લાભ આપી શકે છે. વિશેષ કરીને આવક અને કરિયરમાં પ્રગતિ માટે સમય સારો છે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સહયોગ મળી શકે છે. તમારા કામની પ્રશંસા થઈ શકે છે. નવા સ્ત્રોતથી પૈસા આવી શકે છે. માન-સન્માન અને પદ વધશે.

મિથુન રાશિ

 મિથુન રાશિના જાતકોને આ સમય લાભ અપાવશે. કારોબારી જાતકોને ફાયદો થઈ શકે છે. ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે છે. કામકાજના સિલસિલામાં યાત્રા પર જવાનો યોગ છે. ધન લાભ થશે. તમે ભવિષ્ય માટે બચત કરવામાં પણ સફળ રહેશો.

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના જાતકોને સૂર્ય ગોચર લાભ આપશે. તુલા રાશિના સ્વામી શુક્ર ગ્રહનો સૂર્યની સાથે યુતિ કરી શુક્રાદિત્ય રાજયોબ બનાવી આ જાતકોને મોટો લાભ કરાવશે. વેપારનો વિસ્તાર થશે. નોકરી કરનારને પ્રમોશન મળશે અને પગારમાં વધારો થશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.  

