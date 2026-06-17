/સૂર્ય-વરુણ બનાવશે તબાહી મચાવે તેવો કેન્દ્ર યોગ, આ 5 રાશિવાળા માટે ખુબ ભારે સમય, જીવનમાં મચશે ઉથલપાથલ!

જ્યારે સૂર્ય અને વરુણ એક બીજાથી 90 ડિગ્રીએ આવે છે ત્યારે વ્યક્તિની નિર્ણય લેવાની શક્તિ પ્રભાવિત થાય છે. પરંપરાગત વૈદિક જ્યોતિષમાં નવ ગ્રહોમાં વરુણનું સ્થાન નથી પરંતુ આધુનિક જ્યોતિષ વિદ્યામાં તેને વિશેષ સ્થાન મળેલું છે. આ વખતે કેન્દ્ર યોગનો અશુભ પ્રભાવ ખાસ કરીને કેટલીક રાશિઓ પર જોવા મળી શકે છે. જાણો આ કમનસીબ રાશિઓની યાદીમાં તમારી રાશિ છે કે નહીં.
જ્યોતિષની ગણતરીઓ મુજબ 26 જૂન 2026ના રોજ અંતરીક્ષમાં એક મોટી અને દુર્લભ ખગોળીય ઘટના ઘટશે. વૈદિક પંચાંગ મુજબ સવારે 4.06 મિનિટ પર આત્માના કારક સૂર્ય દેવ અને રહસ્યમયી ગણાતા વરુણ દેવ એક બીજાથી બરાબર 80 ડિગ્રીના અંતરે આવીને કેન્દ્ર યોગ બનાવશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં કેન્દ્ર યોગને ખુબ જ સંવેદનશીલ અને અનેક રીતે નકારાત્મક પણ ગણવામાં આવ્યો છે. વરુણ ગ્રહ ભ્રમ, દગો, અજ્ઞાત ભય અને માનસિક ઉથલપાથલનો કારક ગ્રહ ગણાય છે. જ્યારે સૂર્ય આત્મા અને આત્મવિશ્વાસનું પ્રતિક છે.
સૂર્ય અને વરુણનો આ યોગ તમારા માટે માનસિક તણાવ અને અસમંજસની સ્થિતિ લાવશે. કાર્યક્ષેત્રે સહકર્મીઓ સાથે તાલમેળની કમી રહે. તમારા બની રહેલા કામ છેલ્લી ઘડીએ અટકી શકે. જેનાથી સ્વભાવ ચીડિયો બને. આ દરમિયાન કોઈ પણ નવા પ્રોજેક્ટ કે બિઝનેસ ડીલ પર આંખ બંધ કરીને ભરોસો ન કરવો. પૈસાની લેવડદેવડમાં દગો થવાના પ્રબળ સંકેત છે.
મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ સમય સ્વાસ્થ્ય અને આર્થિક મોરચે ઉતારચડાવ વાળો રહેશે. વરુણ ભ્રમ પેદા કરે છે આથી તમને ખોટા રોકાણ તરફ ધકેલી શકે. ફાલતું ખર્ચા વધી શકે જેનાથી પૈસાનું બજેટ બગડે. સ્વાસ્થ્ય અંગે બેદરકારી બિલકુલ ન વર્તો. પેટ અને આંખ સંબંધિત સમસ્યાઓ પરેશાન કરી શકે છે. કાનૂની મામલાથી દૂર રહેવું જોઈએ.
સૂર્ય એ સિંહ રાશિના સ્વામી છે આથી આ કેન્દ્ર યોગની સીધી અને સૌથી ગાઢ અસર તમારા પર જોવા મળી શકે છે. કાર્યસ્થળે તમારા માન સન્માનને ઠેસ પહોંચી શકે છે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓની સાથે કોઈ વાતને લઈને મતભેદ કે દલીલ થવાની આશંકા છે. ઈગો ન રાખવો. ભાગીદારીમાં ધંધો કરતા હોવ તો ભાગીદારની ગતિવિધિઓ પર નજર રાખો. પારદર્શકતા રાખવી ખુબ જરૂરી છે.
તુલા રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર કૌટુંબિક જીવન અને માનસિક શાંતિને પ્રભાવિત કરનારું સાબિત થશે.પરિવારના સભ્યો વચ્ચે કોઈ જૂની વાતને લઈને અવિશ્વાસની ભાવના પેદા થઈ શકે છે. તમે પોતાને એકલા અને તણાવગ્રસ્ત મહેસૂસ કરી શકો. આ દરમિયાન ઘર પરિવારના મામલાઓમાં સંયમ રાખવો. સમજ્યા વિચાર્યા વગર આપેલી પ્રતિક્રિયા તમારા સંબંધો બગાડી શકે.
મીન રાશિના જાતકોને આ સમયગાળામાં કરિયર અને વ્યક્તિગત જીવનમાં ખુબ સંભાળીને રહેવાની જરૂર છે. તમારી અંદર અજાણ્યો ભય કે નકારાત્મક વિચારો હાવી થઈ શકે છે. જેનાથી તમારી કાર્યક્ષમતા પ્રભાવિત થશે. નોકરી બદલવાનો વિચાર હાલ પૂરતો ટાળવો. ભાવુકતામાં આવીને કોઈ નિર્ણય ન લેવો. કોઈ નજીકની વ્યક્તિ તમને ગુમરાહ કરી શકે છે આથી તમારી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
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