ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

2026 પહેલા બનશે ત્રણ ગ્રહોનો અશક્ય સંયોગ, 5 રાશિઓ માટે લઈને આવશે ગોલ્ડન ટાઈમ !

Sun Venus Mercury Transit: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, ગ્રહોની યુતિઓ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આગામી દિવસોમાં, બુધ, સૂર્ય અને શુક્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્ય 16 ડિસેમ્બરે ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યારબાદ 20 ડિસેમ્બરે શુક્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે.
 

Updated:Dec 11, 2025, 05:12 PM IST

1/7
image

Sun Venus Mercury Transit: 29 ડિસેમ્બરે સૂર્ય અને શુક્ર પછી, બુધ ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અનુસાર, સૂર્ય, શુક્ર અને બુધનો ધન રાશિમાં પ્રવેશ ચોક્કસ કેટલીક રાશિઓ માટે સારા નસીબ લાવશે. ચાલો જાણીએ કે ધન રાશિમાં સૂર્ય, શુક્ર અને બુધની હાજરીથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે.  

2/7
image

તુલા રાશિ: આ સમય તુલા રાશિના લોકો માટે સંબંધોમાં નવી ઉર્જા લાવશે. ભાગીદારો સાથે ગેરસમજ કુદરતી રીતે ઘટશે, અને વાતચીતમાં સુધારો થશે. સંબંધોમાં રહેલા લોકો વિશ્વાસમાં વધારો અનુભવશે, અને ભવિષ્ય વિશે ગંભીર ચર્ચાઓ શક્ય છે. આ રાશિના એકલા લોકો માટે ખૂબ જ અનુકૂળ સમય છે. સંબંધ અંતિમ સ્વરૂપ પામવાના અથવા તમારા જીવનમાં કોઈ ખાસ વ્યક્તિના આવવાના સંકેતો છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં રોમાંસ, આકર્ષણ અને હૂંફ વધશે. પતિ-પત્ની વચ્ચે સુમેળ પણ સારો રહેશે, અને પરિવારમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે.  

3/7
image

સિંહ રાશિ: ધન રાશિમાં ત્રણ ગ્રહોનું આગમન તમારી નાણાકીય સ્થિતિને મજબૂત બનાવશે. અટકેલી રકમ પાછી મળી શકે છે, અને કોઈપણ જૂના દેવા અથવા રોકાણો નોંધપાત્ર નફો આપી શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓને નવા સોદા, નવા ગ્રાહકો અને મોટા ઓર્ડર મળવાની શક્યતા છે. શેરબજાર અથવા મિલકતમાં રોકાણ નફાકારક રહેશે, પરંતુ સમજદારીપૂર્વક નિર્ણયો લો. નાણાકીય નિર્ણયોમાં પણ તમને પારિવારિક સ્તરે માન મળશે. ખર્ચને નિયંત્રિત કરતી વખતે સ્માર્ટ નાણાકીય આયોજન ભવિષ્યમાં વધુ લાભ લાવશે.  

4/7
image

મેષ રાશિ: ધન રાશિમાં સૂર્ય, શુક્ર અને બુધનો પ્રવેશ મેષ રાશિના જાતકો માટે ખૂબ જ શુભ સંકેતો લાવે છે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને લાંબા સમયથી વિલંબિત પ્રમોશન મળી શકે છે. નોકરી બદલવાનું વિચારી રહેલા લોકોને હવે સારી ઓફરો મળશે. વિદેશમાં કામ કરતા લોકોને નવા કરાર અથવા વિઝા સંબંધિત સારા સમાચાર મળશે. કામ પર તમારા નેતૃત્વ અને મહેનતની પ્રશંસા થશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યને જોશે, અને તમારી જવાબદારીઓ વધી શકે છે. નવી કારકિર્દી યોજનાઓ બનાવવા અને બોલ્ડ પગલાં લેવા માટે પણ આ શુભ સમય છે.  

5/7
image

કુંભ રાશિ: કુંભ રાશિ માટે, સૂર્ય, શુક્ર અને બુધનું આ ગોચર તમારા કાર્ય વાતાવરણમાં નોંધપાત્ર સકારાત્મક ફેરફારો લાવી શકે છે. ટીમવર્ક મજબૂત બનશે, અને લોકો તમારા વિચારો સાંભળશે અને આદર કરશે. તમે કોઈ મોટા પ્રોજેક્ટ માટે જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમારી નેતૃત્વ કુશળતામાં સુધારો થશે, અને લોકો તમારા માર્ગદર્શન પર વિશ્વાસ કરશે. જે લોકો લાંબા સમયથી કારકિર્દી સ્થિરતા શોધી રહ્યા છે તેઓ નોંધપાત્ર પ્રગતિ જોશે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધશે, અને નવા લોકોને મળવાથી ફાયદો થશે. ઉદ્યોગપતિઓને નવા કરાર અને નેટવર્કિંગની તકો મળશે.  

6/7
image

ધન રાશિ: ધન રાશિ માટે આ સમય આત્મ-વિકાસ અને સફળતાનો છે, કારણ કે તમારી રાશિમાં ત્રણ ગ્રહો એકસાથે સક્રિય રહેશે. આ સંયોજન તમારી ઉર્જા, આત્મવિશ્વાસ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં વધારો કરશે. જો તમે કંઈક નવું શરૂ કરવા માંગો છો, તો આ યોગ્ય સમય છે. નોકરી કરતા લોકોને નવી જવાબદારીઓ, પ્રમોશન અથવા નવા પ્રોજેક્ટ માટે તક મળશે. વ્યવસાયિક લોકો માટે, આ સમય વિસ્તરણ, ભાગીદારી અને નફાના દરવાજા ખોલે છે. વિદેશ યાત્રા, અભ્યાસક્રમો અથવા ઉચ્ચ શિક્ષણ સંબંધિત તકો પણ ઊભી થઈ શકે છે. એકંદરે, 2025નો અંત અને 2026ની શરૂઆત તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિઓ લાવશે.  

7/7
image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

Sagittarius transit 2025Sun Venus Mercury transitDecember 2025 astrologySagittarius zodiac impact2025 horoscope predictionslucky zodiac signs 2025sun transit 2025Venus Transit 2025mercury transit 2025planetary transit December 2025Gujarati Newsspiritual news

Trending Photos