સૂર્ય મંગળની વૃશ્ચિક રાશિમાં કરશે ગોચર, 16 નવેમ્બરથી આ રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ !

Sun Transit: આ વર્ષે નવેમ્બરમાં, સૂર્ય વૃશ્ચિક રાશિમાં ગોચર કરશે. તે 15 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી મંગળ રાશિમાં રહેશે, જે કેટલીક રાશિઓના ભાગ્યને ઉજ્જવળ બનાવી શકે છે.
 

Updated:Nov 08, 2025, 07:36 PM IST

Sun Transit: ગ્રહોનો રાજા સૂર્ય દર મહિને એક વાર પોતાની રાશિ બદલે છે. આ નવેમ્બરમાં સૂર્ય વૃશ્ચિક રાશિમાં ગોચર કરશે. આ ગોચર મેષ રાશિથી મીન રાશિ સુધીની રાશિઓને અસર કરે છે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, સૂર્ય 16 નવેમ્બરના રોજ બપોરે 1:44 વાગ્યે વૃશ્ચિક રાશિમાં ગોચર કરશે. ગ્રહોનો રાજા સૂર્ય 15 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી મંગળ રાશિમાં રહેશે. આ ગોચર કેટલીક રાશિઓના જીવનમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો લાવી શકે છે.  

વૃશ્ચિક: મંગળ રાશિમાં ગ્રહોના રાજા સૂર્યનું ગોચર વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. કારકિર્દીના દૃષ્ટિકોણથી, સર્જનાત્મક કુશળતા મજબૂત થશે. તમને સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિઓમાં વધુ રસ હશે. તમને કામ પર સાથીદારો અને મિત્રો તરફથી ટેકો મળશે. વધુમાં, તમને વિવિધ કાર્યો પૂર્ણ કરીને સામાજિક ક્ષેત્રમાં માન અને માન્યતા મળશે.  

સિંહ: મંગળ રાશિમાં ગ્રહોના રાજા સૂર્યનું ગોચર સિંહ રાશિ માટે અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. જીવનમાં ચાલી રહેલી મુશ્કેલીઓ ધીમે ધીમે ઓછી થવા લાગશે. સમાજને પ્રભાવિત કરવાની અને આકર્ષિત કરવાની તમારી ક્ષમતા તીક્ષ્ણ બનશે. તમે ભીડથી અલગ રીતે વિચારશો અને નેતૃત્વ તરફ આગળ વધશો. મુસાફરી પણ શક્ય છે.

ધન: ગ્રહોના રાજા સૂર્યનું મંગળ રાશિમાં ગોચર ધનુ રાશિ માટે સકારાત્મક દિવસ લાવી શકે છે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. કારકિર્દી યોજનાઓ સફળ થવાની શક્યતા વધુ છે. નોકરી કરતા લોકોને સૂર્યની કૃપાથી તેમની મહેનતનું પરિણામ જોવા મળશે. તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે, અને તમને મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી પણ મળી શકે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ સફળ થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત પણ બનશે.  

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

