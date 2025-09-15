ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

₹271000000000000 નો ઉત્તરાધિકારી, પિતાનો વારસો છોડી ઝીરોથી કરી શરૂઆત, હવે કંપની બંધ કરવા મજબૂર

Who is Kavin Bharti Mittal:  કેન્દ્ર સરકારે ઓનલાઈન ગેમિંગ પર પ્રતિબંધ લગાવવાનો નિર્ણય કર્યો તો ડ્રીમ 11 ઓનલાઈન ગેમિંગ કંપનીઓના કારોબારને મોટો ઝટકો લાગ્યો. હવે 13 વર્ષ પહેલા શરૂ થયેલી અન્ય એક કંપનીએ ભારતમાં કારોબાર બંધ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
 

Updated:Sep 15, 2025, 10:30 AM IST

Hike App Owner: કેન્દ્ર સરકારે ઓનલાઈન ગેમિંગ પર પ્રતિબંધ લગાવવાનો નિર્ણય લીધો તો ઘણી કંપનીઓએ ભારતમાં પોતાનો કારોબાર બંધ કરવાની શરૂઆત કરી. હવે 13 વર્ષ પહેલા શરૂ થયેલી એક કંપનીએ ભારતમાં કારોબાર બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. વર્ષ 2016મા શરૂ થયેલી Hike મેસેજિંગ એપએ ભારતમાં પોતાનો કારોબાર બંધ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. કેન્દ્ર સરકાર તરફથી રિયલ મની ગેમિંગ પર પ્રતિબંધ બાદ હવે કંપનીના માલિક કવિન ભારતી મિત્તલે ભારતમાં હાઇકને બંધ કરી દીધી છે.  

જો તમે નામમાં મિત્તલ અટક પરથી અનુમાન લગાવ્યું હોય તો તમે બિલકુલ સાચા છો. કવિન ભારતી મિત્તલ ટેલિકોમ કંપની ભારતી એરટેલના માલિક સુનિલ મિત્તલના પુત્ર છે. તેમના પિતાના વિશાળ વ્યવસાય અને સંપત્તિ હોવા છતાં, કવિને પોતાની ઓળખ બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેમણે કૌટુંબિક વ્યવસાયને બદલે પોતાનું સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કર્યું. તેમણે 2016 માં હાઇક અને પછી રશ નામનું વાસ્તવિક મની ગેમિંગ પ્લેટફોર્મ શરૂ કર્યું. તેમની કંપનીને પણ અપાર સફળતા મળી. લંડનની યોર્ક યુનિવર્સિટીમાંથી અભ્યાસ કર્યા પછી, તેમણે હાઇક મેસેન્જર શરૂ કર્યું.

તેણે હાઇકની શરૂઆત વોટ્સએપને ટક્કર આપવા માટે કરી હતી. બાદમાં તેણે મોબાઇલ ગેમિંગ કંપની રશની શરૂઆત કરી. 4 વર્ષમાં તેના પ્લેટફોર્મ પર 1 કરોડથી વધુ યુઝર્સ અને 50 કરોડ ડોલરથી વધુનો કારોબાર પહોંચી ગયો. સોફ્ટબેંક, ટેનસેન્ટ, ટાઇગર ગ્લોબલ, ભારતી, ફોક્સકોન, જંપ ક્રિપ્ટો, ટ્રાઇબ કેપિટલ, રિપબ્લિક અને પોલીગોન જેવા ઈન્વેસ્ટર્સે તેની કંપનીમાં રોકાણ કર્યું હતું.

 

 કવિન સુનિલ મિત્તલની કંપની એરટેલના વારસદાર છે, પરંતુ તેમના પિતા દ્વારા સ્થાપિત કંપનીને સંભાળવાને બદલે, તેમણે સ્ટાર્ટઅપ દ્વારા સંઘર્ષનો માર્ગ પસંદ કર્યો છે. ઓનલાઈન ગેમિંગ પર પ્રતિબંધ પછી, તેમણે ભારતીય બજારમાંથી ખસીને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પોતાનો વ્યવસાય વિસ્તારવાનો નિર્ણય લીધો છે. હવે તેઓ અમેરિકા, યુનાઇટેડ કિંગડમ, કેનેડા અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં કંપનીના વિસ્તરણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે.

કવિન મિત્તલની કંપની રશના 10 મિલિયન યુઝર્સ છે. કંપનીનો કારોબાર 500 મિલિયન ડોલરનો છે. પ્લેટફોર્મ પર 5 મિલિયનથી વધુ ખેલાડી છે. ફોર્બ્સ બિલિનિયર્સ લિસ્ટ પ્રમાણે કવિનના પિતા સુનીલ મિત્તલ ભારતના સૌથી ધનવાન ઉદ્યોગપતિઓમાં સામેલ છે. તેમની કુલ સંપત્તિ 30.7 અબજ ડોલર નજીક છે એટલે કે આશરે  2,70,999 કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે. આ સંપત્તિના ઉત્તરાધિકારી કવિન મિત્તલ પણ છે.

 

