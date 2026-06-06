/નાસાની ચેતવણી! દરિયામાં ઘૂસી છે સેંકડો કિલોમીટર પહોળી ગરમ પાણીની લહેરો, જાણો કેમ ચિંતાજનક?

સેટેલાઈટ ડેટાના આધારે નાસાએ હવામાનને લઈને મોટી ચેતવણી ઉચ્ચારી છે. નાસાએ જણાવ્યું છે કે પ્રશાંત મહાસાગરમાં સેંકડો માઈલ પહોળી એક ગરમ પાણીની લહેર જોવા મળી છે. જે જલદી ઘટનારી એક મૌસમી ઘટનાનો સંકેત આપી રહી છે. (AI-Image)
ડેઈલી મેઈલના રિપોર્ટ મુજબ નાસાએ દક્ષિણ અમેરિકાના કાંઠા પાસે આ ગરમ પાણીની લહેરની ભાળ મેળવી છે. (AI-Image)
ચિંતાની વાત એ છે કે એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે આ એક ખરાબ સંકેત છે કે વર્ષના અંતમાં સુપર અલ નીનો આવી શકે છે. નાસાએ જણાવ્યું કે અલ નીનો આવવાના થોડા મહિના પહેલા પ્રશાંત મહાસાગરમાં ઊંચી અને ગરમ પાણીની લહેર પૂર્વ તરફ આગળ વધે છે. 2026ના આ નવા સેટેલાઈટ ડેટામાં આવી અનેક લહેર જોવા મળી રહી છે. (AI-Image)
વર્તમાન સંકેત જણાવે છે કે આ વર્ષની અલ નીનો પેટર્ન અત્યાર સુધીના સૌથી શક્તિશાળી પેટર્ન્સમાંથી એક હોઈ શકે છે. એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે લગભગ દરેક જગ્યાએ વધુ પડતી ગરમી પડશે અને આ ગરમીમાં ગ્લોબલ સરેરાશ તાપમાન 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ (5.4 ડિગ્રી ફેરનહીટ) સુધી વધી શકે છે. (AI-Image)
ભારતમાં સુપર અલ નીનોના કારણે ચોમાસું નબળું પડવાની આશંકા છે. તેનાથી વરસાદ ઘટશે અને ખાસ કરીને ખેતીને અસર કરશે. કપાસનો પાક પણ પ્રભાવિત થવાનું જોખમ છે.
નાસા અલ નીનોના મામલે સેટેલાઈટ વાર્મ કેલ્વિન વેલ્સ (ગરમ કેલ્વિન લહેરો)ને ટ્રેક કરે છે. વોશિંગ્ટનમાં નાસા હેડક્વાર્ટરમાં લીડ પ્રોગ્રામ સાયન્ટિસ્ટ નાદ્યા વિનોગ્રાદોવા શિફરે જણાવ્યું કે અલ નીનો પર નાસાની નજર રાખવા માટે સેન્ટિનલ-6 માઈકલ ફ્રેલિચ જેવા સી-લેવલ સેટેલાઈટનો ઉપયોગ કરાય છે. (AI-Image)