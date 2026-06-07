/Super El Nino : સુપર અલનીનોની આખરે એન્ટ્રી થઈ! ગરમ થયું પ્રશાંત મહાસાગરનું પાણી, 1977 શું થયું હતું એ જાણીને ચોંકી જશો

Super El Nino 2026 Entry : ચોમાસાનું આગમન હજી થયું નથી, પરંતું સમગ્ર વિશ્વને ડરાવી રહેલા અલનીનોની એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે. પ્રશાંત મહાસાગરનું ગરમ થવું, અને તાપમાન વધવું એ વાતનું પ્રમાણ છે કે, સુપર અલનીનોનો પ્રભાવ શરૂ થઈ ગયો છે. યુરોપિયન હવામાન એજન્સીએ આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે. અલનીનો દેશભરની હવામાન સિસ્ટમ ખેદાનમેદાન કરી દેશે. વરસાદમાં ઘટાડો લાવશે. ચોમાસું બગાડશે. તે વિશ્વભરમાં એવો કોહરામ મચાવી દેશે, તે દુનિયાભરનું તાપમાન વધારી દેશે.
યુરોપિયન સેન્ટર ફોર મીડિયમ રેન્જ વેધર ફોરકાસ્ટ અનુસાર ઉષ્ણકટિબંધીય પ્રશાંત ક્ષેત્રએ એ મહત્ત્વપૂર્ણ તાપમાન સીમાને પાર કરી છે, જે અલ નીનોની શરૂઆતનો સંકેત આપે છે. યુરોપિયન હવામાન એજન્સી આગાહી કરી છે કે ,આ વર્ષે પ્રશાંત મહાસાગરનું તાપમાન તમામ હદ વટાવી જશે. દરિયાની સપાટીનું તાપમાન સરેરાશથી 5.4 ડિગ્રી ફેરનહિટ (3 ડિગ્રી સે.) સુધી વધી શકે છે.
હવે મુદ્દાની વાત કરીએ, અલનીનોનો આટલો ખૌફ કેમ છે. પ્રશાંત મહાસાગરની સપાટીનું તાપમાન વધવું એ સામાન્ય બાબત છે. પરંતું હવામાન એજન્સીઓએ ચેતવણી આપી છે કે, આ વખતે અલનીનો નહિ, પરંતુ સુપર અલનીનો ત્રાટકશે. લગભગ 150 વર્ષ બાદ અલનીનોનું આ સ્વરૂપ જોવા મળવાનું છે. છેક, 2027 સુધી સુપર અલનીનો કહેર વર્તાશે. પ્રશાંત મહાસાગરનું તાપમાન સપ્ટેમ્બર સુધીમાં 2.5 ડિગ્રી સુધી ગરમ થઈ જશે. ભારત કૃષિ આધારિત દેશ છે, ચોમાસું હવે માથે ઉભુ છે. આામાં અલનીનોને કારણે ચોમાસું ખેંચાઈ જશે. વરસાદ ઓછો થશે, તો ખેતીના ઉત્પાદનમાં પર 50 ટકા અસર જોવા મળશે. ખેત ઉત્પાદન ઘટશે તો મોંઘવારી વધશે. પાણીની તંગી સર્જાશે. દુષ્કાળ પડશે.
જો ભૂતકાળની વાત કરીએ તો, વર્ષ 1977-78 માં અલનીનોને કારણે ભયાનક ગરમી પડી હતી. તે સમેય પેસિફિક રિજનમાં હાહાકાર મચી ગયો હતો. આ વર્ષે ભયાનક ગરમી લૂ, સુકા વાતાવરણ અને દુકાળને પગલે વૈશ્વિક વસતીની ૪ ટકા વસતીનું તે સમયે મોત થયું હતું. જાણકારોને ચિંતા છે કે, હાલમાં આવી જ સ્થિતિનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે.
જો પ્રશાંત મહાસાગરનું પાણી વધુ પડતુ ગરમ થાય, તો હવાનો પ્રવાહ અને ગરમીનું પ્રમાણ બદલાય છે. આ સિસ્ટમને અલનીનો કહેવાય છે. અલનીનો આવે એટલે આકરી ગરમી લાવે. જેને કારણે દુનિયાભરની વરસાદી સિસ્ટમ ખોરવાઈ જાય છે. ચોમાસું નબળું પડે છે. ખાસ કરીને સાઉથ આફ્રિકા, એમેઝોન બેસિન, ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશોને વધુ અસર થાય છે. જેમાં ગરમી અને દુષ્કાળનું પ્રમાણ વધી જાય છે. તેનાથી ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને ક્લાયમેટ ચેન્જની અસર ઝડપી વર્તાય છે. દુનિયાભરના શહેરોમાં ગરમીનું પ્રમાણ વધી જાય છે. ખાસ કરીને ભારતના શહેરો આગની ભઠ્ઠી જેવા બની જાય છે. આ જ કારણ છે કે, મુંબઈ, દિલ્હી, ગુરુગ્રામ, લખનઉ, કાનપુર, બેંગ્લુરૂ, કટક, જયપુર, ભોપાલ, અમદાવાદ જેવા શહેરોમાં ગરમીનું પ્રમાણ સતત વધી રહ્યું છે.