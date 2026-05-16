Super El Nino નું સંકટ! 25 મેથી શરૂ થશે નૌતપા, આ વખતે તૂટી શકે છે ગરમીના બધા રેકોર્ડ

Written ByDhaval GokaniUpdated byDhaval Gokani
Published: May 16, 2026, 01:28 PM IST|Updated: May 16, 2026, 01:28 PM IST

Nautapa 2026: જ્યોતિષ અને વિજ્ઞાન અનુસાર, વર્ષનો તે સમય આવી ગયો છે જ્યારે સૂર્ય દેવ પૃથ્વીની સૌથી નજીક હોય છે. 25 મે 2026થી સૂર્ય રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરી રહ્યાં છે, જેનાથી નૌતપાની શરૂઆત થશે. આગામી 9 દિવસ સુધી દેશમાં આસામાનમાંથી આગળના ગોળાની વર્ષા થશે.
 

નૌતપા થશે શરૂ1/7

નૌતપા (Nautapa 2026) આ વખતે 25 મેથી 2 જૂન સુધી રહેશે. આ વખતે Super El Niño અને નૌતપા 2026નું કનેક્શન પણ છે. માન્યતા છે કે આ 9 દિવસમાં જેટલી વધુ ગરમી પડશે, આ વર્ષે ચોમાસામાં એટલો સારો વરસાદ થશે.

નૌતપા શું છે?2/7

જેઠ મહિનાની શરૂઆતના 9 દિવસ નૌતપા કહેવાય છે. આ દિવસે સૂર્યનો તાપ સૌથી વધુ હોય છે.

રોહિણી નક્ષત્રનો ખેલ3/7

જ્યારે સૂર્ય રોહિણી નક્ષત્રના શરૂઆતી 9 ચરણોમાં હોય છે, તો પૃથ્વી પર સૌથી વધુ ગરમી હોય છે. વિજ્ઞાન કહે છે કે આ દરમિયાન પૃથ્વી અને સૂર્યની વચ્ચે અંતર ઓછું થઈ જાય છે અને કિરણો સીધા વર્ટિકલ પડે છે.

2026મા નૌતપા ક્યારે?4/7

25 મેથી 2 જૂન 2026 નૌતપા રહેશે. આ 9 દિવસમાં દેશના ઘણા હિસ્સામાં તાપમાન 45-48°C સુધી પહોંચી શકે છે.

આ વખતે Super El Niño અને નૌતપા 2026નું કનેક્શન5/7

25 મેએ સૂર્યના સીધા કિરણો ભારતની જમીનને તપાવશે. તો બીજીતરફ પ્રશાંત મહાસાગરમાં ગરમ પાણી (Super El Niño) ભારત તરફ આવતા ઠંડા પવનોને સંપૂર્ણ રીતે રોકી દેશે.

હવામાન વિભાગનું એલર્ટ6/7

9 દિવસ સુધી આ ભીષણ ગરમીથી બચવા માટે અત્યારથી તૈયારી શરૂ કરી દો. કારણ કે આ વખતે પારો 47 ડિગ્રી પહોંચવાની આશંકા છે. તમારા શહેરમાં કેટલી ગરમી પડશે, તે નૌતપામાં સામે આવશે.  

આ દિવસોમાં વિશેષ સાવચેતી રાખો7/7

બપોરે 12થી 4 ઘરની બહાર ન નીકળો, વધુ પાણી પીવો, હળવા રંગના ઢીલા કપડા પહેરો અને બાળકોનું ખાસ ધ્યાન રાખો. કેરીનો રસ, લીંબુ પાણી, બિલિપત્રનું શરબત પી ખુદને હાઇડ્રેટેડ રાખો.  

