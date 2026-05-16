/Super El Nino નું સંકટ! 25 મેથી શરૂ થશે નૌતપા, આ વખતે તૂટી શકે છે ગરમીના બધા રેકોર્ડ

Nautapa 2026: જ્યોતિષ અને વિજ્ઞાન અનુસાર, વર્ષનો તે સમય આવી ગયો છે જ્યારે સૂર્ય દેવ પૃથ્વીની સૌથી નજીક હોય છે. 25 મે 2026થી સૂર્ય રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરી રહ્યાં છે, જેનાથી નૌતપાની શરૂઆત થશે. આગામી 9 દિવસ સુધી દેશમાં આસામાનમાંથી આગળના ગોળાની વર્ષા થશે.
નૌતપા (Nautapa 2026) આ વખતે 25 મેથી 2 જૂન સુધી રહેશે. આ વખતે Super El Niño અને નૌતપા 2026નું કનેક્શન પણ છે. માન્યતા છે કે આ 9 દિવસમાં જેટલી વધુ ગરમી પડશે, આ વર્ષે ચોમાસામાં એટલો સારો વરસાદ થશે.
જેઠ મહિનાની શરૂઆતના 9 દિવસ નૌતપા કહેવાય છે. આ દિવસે સૂર્યનો તાપ સૌથી વધુ હોય છે.
જ્યારે સૂર્ય રોહિણી નક્ષત્રના શરૂઆતી 9 ચરણોમાં હોય છે, તો પૃથ્વી પર સૌથી વધુ ગરમી હોય છે. વિજ્ઞાન કહે છે કે આ દરમિયાન પૃથ્વી અને સૂર્યની વચ્ચે અંતર ઓછું થઈ જાય છે અને કિરણો સીધા વર્ટિકલ પડે છે.
25 મેથી 2 જૂન 2026 નૌતપા રહેશે. આ 9 દિવસમાં દેશના ઘણા હિસ્સામાં તાપમાન 45-48°C સુધી પહોંચી શકે છે.
25 મેએ સૂર્યના સીધા કિરણો ભારતની જમીનને તપાવશે. તો બીજીતરફ પ્રશાંત મહાસાગરમાં ગરમ પાણી (Super El Niño) ભારત તરફ આવતા ઠંડા પવનોને સંપૂર્ણ રીતે રોકી દેશે.
9 દિવસ સુધી આ ભીષણ ગરમીથી બચવા માટે અત્યારથી તૈયારી શરૂ કરી દો. કારણ કે આ વખતે પારો 47 ડિગ્રી પહોંચવાની આશંકા છે. તમારા શહેરમાં કેટલી ગરમી પડશે, તે નૌતપામાં સામે આવશે.
બપોરે 12થી 4 ઘરની બહાર ન નીકળો, વધુ પાણી પીવો, હળવા રંગના ઢીલા કપડા પહેરો અને બાળકોનું ખાસ ધ્યાન રાખો. કેરીનો રસ, લીંબુ પાણી, બિલિપત્રનું શરબત પી ખુદને હાઇડ્રેટેડ રાખો.