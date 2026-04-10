આ યુવા મહિલા નેતાએ આમ આદમી પાર્ટીની ગેમ કરી નાંખી : સવારે આપ, ને બપોરે કોંગ્રેસ...!
Surat AAP Candidate Change Party : હાલ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે છેલ્લી ઘડીએ ઉમેદવારોની જાહેરાત થઈ રહી છે, ત્યારે કેટલાક નેતા પક્ષપલટાને કારણે ચર્ચામા આવ્યા છે. કપડા બદલીએ તેમ નેતાઓ પાર્ટી બદલી રહ્યાં છે. આવામાં AAP ના ગઢમાં અસંતોષની જ્વાળા દઝાડી રહી છે. સુરતમાં આમ આદમી પાર્ટીને મોટો ફટકો પડ્યો છે. ડો. પ્રીતિ સાદડિયાએ આપને અલવિદા કરીને કોંગ્રેસમાં અપનાવી.
સુરત મનપાની ટિકિટ આપી છતાં ડોક્ટર પ્રીતિનું AAPમાંથી રાજીનામું
સુરત આપમાં હાલ એક યુવા નેતાએ જબ્બર મોટો યુ-ટર્ન મારીને પાર્ટીને ચોંકાવી દીધા છે. બપોરે આપ પાર્ટીએ જે મહિલા નેતાને ટિકિટ આપી, એ મહિલા નેતા સાંજ પડતા રાજીનામું આપીને કોંગ્રેસમાં જોડાઈ ગયા. પ્રીતિ સાદડિયાને ગઈકાલે સવારે આમ આદમી પાર્ટીએ મનપાની ટિકિટ આપી હોવા છતાં બપોરે તેઓ પોતાના 500 કાર્યકર્તાઓ કોંગ્રેસમાં જોડાયા હતા. કોંગ્રેસ શહેર પ્રમુખ વિપુલ ઉધના વાલા તેમજ અગ્રણીઓની હાજરીમાં તમામ કાર્યકર્તાઓ કોંગ્રેસમાં જોડાયા.
આપમાંથી રાજીનામું આપ્યું
પ્રીતિ સાદડીયાએ આમ આદમી પાર્ટી વિરુદ્ધ સોશિયલ મીડિયા પર એક ભડકાઉ પોસ્ટ મૂકી હતી. તેઓએ પોસ્ટમાં પક્ષ વિરુદ્ધ લખ્યું હતું કે, દિલ્હીથી આવેલા સહયોગીઓ અને પક્ષના બની બેઠેલા નોનસેન્સ હોદ્દેદારો ફક્ત ઉઘરાણામાં જ માને છે. ડો. પ્રીતિ સાદડિયા વ્યવસાયે હોમિયોપેથિક તબીબ છે.
આમ આદી પાર્ટીને એક પછી એક ફટકો
ગઈકાલે આમ આદમી પાર્ટીના એક સમયના ખેડૂત નેતા રાજુ કરપડા આપ છોડીને ભાજપમાં જોડાયા હતા. આ સિવાય ચૂંટણી પહેલા અનેક કાર્યકર્તાઓ પાર્ટીનો સાથ છોડ્યો છે.
