સુરતના હીરા ઉદ્યોગપતિનો 18 વર્ષના દીકરો લેશે દીક્ષા, સર્વસ્વ ત્યાગીને સંયમના માર્ગે નીકળી પડશે
Jain Samaj Diksha : સવા બે લાખની ડાયમંડ વોચ-જ્વેલરી ત્યજી યુવક સંયમના માર્ગે:સુરતી હીરા ઉદ્યોગપતિનો પુત્ર મોંઘા ચશ્મા અને આઈફોનનો શોખીન, જશ મહેતા 23મીએ દીક્ષા લેશે
જશ મહેતા 23મીએ દીક્ષા લેશે
ડાયમંડ ઉદ્યોગકારનો 18 વર્ષનો દીકરો જશ મહેતા દીક્ષા લેઈને સંન્યાસ જીવન અપનાવશે. લક્ઝુરિયસ લાઈફના શોખીન જશ મહેતા હવે બધુ ત્યજીને સંયમના માર્ગે જશે. જશ મહેતાએએ ધોરણ-10 બોર્ડમાં 75 ટકા મેળવ્યા હતા. બોર્ડના અભ્યાસ બાદ મહારાજસાહેબ સાથે વિહારમાં રહેતો હતો. જેના બાદ તેણે સંયમના માર્ગે જવાનું નક્કી કર્યું. 23 તારીખે જશ સંયમના માર્ગે નીકળી પડશે. યશોવિજય સુરીશ્વર મહારાજની નિશ્રામાં દીક્ષા લેશે.
જશનો લક્ઝુરિયસ શોખ
જશ મહેતાનો શોખ ભારે લક્ઝુરિયસ છે. તેને ક્રિકેટનો શોખ છે. જશને ઓરીજનલ ડાયમંડના દાગીના અને ઘડિયાળ પહેરવાનો શોખ છે, મહેતાનો ઉછેર એક અત્યંત સંપન્ન પરિવારમાં થયો હતો. પિતા હીરા ઉદ્યોગપતિ હોવાના નાતે જશની દરેક માગ અને શોખ પૂરા કરવામાં આવતા હતાં. જશને મોંઘા બ્રાન્ડેડ ચશ્મા, લેટેસ્ટ આઇફોન અને ક્રિકેટનો ખૂબ શોખ હતો. પરંતુ તેનો સૌથી મોટો શોખ ઓરીજનલ ડાયમંડના દાગીના અને લક્ઝરી ઘડિયાળો પહેરવાનો હતો. જશ પાસે સવા લાખ રૂપિયાની કિંમતની રિયલ ડાયમંડ વોચ હતી અને તેની ડાયમંડ ગોલ્ડના દાગીના પહેરતો હતો.
કેવી રીતે લેવાય છે દીક્ષા
જૈન સમાજમાં દીક્ષાનું અનેરું મહત્વ હોય છે. જેમાં લોકો સાંસારિક મોહમાયા ત્યજીને સંયમનો માર્ગ અપનાવતા હોય છે. જેમાં લોકો પોતાની ધન, દૌલત બધુ જ પાછળ છોડીને સંયમના માર્ગે નીકળી જતા હોય છે. જૈન સમાજની આ વિધિ એક કઠિન પરીક્ષા છે. પરંતુ બધાની દીક્ષા મળતી નથી. જૈન સમાજની ભગવતી દીક્ષા ખૂબ કઠિન માનવામાં આવે છે. તેમાં સત્ય, અહિંસા, અપરિગ્રહ બ્રહ્મચર્ય અને ઔચર્ય જેવા પાંચ મહાવ્રતનું પાલન કરવું પડે છે. સંસારના બધા જ મોહ ત્યજી દીક્ષાર્થીઓ ધન મિલકતનું દાન કર્યા પછી સમગ્ર જીવન પોતાની પાસે કોઈ પણ પ્રકારની ધન મિલકત રાખતા નથી. સંધ્યા બાદ આ જૈન સાધી સાધ્વીઓ ભોજન અને પાણી ગ્રહણ કરતા નથી તો બપોરે પણ ભોજન માટે ઘરોઘર ગોચરી લેવા જવું પડે છે. તો સાથે જ સમગ્ર જીવન વિદ્યુત ઉપકરણોનો ઉપયોગ કર્યા વિના માત્ર સ્વાધ્યાય, સેવા અને વૈયાવચ દ્વારા જીવન નિર્વાહ કરવું પડે છે.
જૈન ભાગવતી દીક્ષા અંગીકાર કરવા પહેલા અનેક પ્રસંગો યોજાતા હોય છે. દીક્ષાર્થીઓ માટે માળા મુહૂર્ત, સ્વસ્તિક વિધિ યોજાયા બાદ તેમના સંપૂર્ણ ધન મિલકતનું દાન કરવા વર્શિદાન યોજવામાં આવે છે. પહેલાના સમયમાં દીક્ષાર્થીઓ જાહેર માર્ગ પર પોતાની પાસે રહેલી બધું ધન લોકોને દાન કરતા હતા જો કે હવે મોટાભાગે લોકો દીક્ષા સ્થળ પર હાજર લોકોને એક બાદ એક દાન આપતા હોય છે. આ દાન આર્થિક રૂપે નહીં પરંતુ આધ્યાત્મિક રીતે ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે અને લોકો મુમુક્ષુ આત્માઓના આશીર્વાદ રૂપ તેને સ્વીકાર કરે છે. વર્શિદાન બાદ તેમનો ભવ્ય વિદાય કાર્યક્રમ યોજવામાં આવે છે જે તેમના જીવનના આ મોટા બદલાવ માટે ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે. વિદાય બાદ દીક્ષાર્થીઓ પોતાનું વેશ પરિવર્તન કરી રંગબેરંગી કપડાં મૂકી સાધુઓના સફેદ વસ્ત્ર ધારણ કરી પોતાના શરીરના વાળનું પણ ત્યાગ આપે છે. તો ગુરુ ભગવંતો દ્વારા દીક્ષાર્થીઓને પાઠ ભણાવ્યાના એક સપ્તાહ બાદ તેમની વડી દીક્ષા યોજાય છે જેમાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિ થકી તેમને પૂર્ણરૂપે સાધુ માનવામાં આવે છે.
Trending Photos