ગેસ સંકટે સુરતના એક કામદારમાં ઈનોવેશનનો પાયો નાંખ્યો, મજૂર પરિવારો માટે બનાવ્યો ગેસ વગર ચાલતો ચુલો
Surat News : ‘સાહેબ, હું ભૂખ્યો રહી શકું, પણ ઘરે પરિવાર શું ખાશે?’ આ વિચારથી સુરતના કામદારોના ઘરમાં એક નવો ચૂલો સળગ્યો છે. સુરતના યુદ્ધની લોકોના રસોડા સુધી પહોંચી છે. કોઈએ વિચાર્યું ન હતું બે દેશોના યુદ્ધને કારણે ભારત પર ગેસ સંકટ આવશે. ત્યારે સુરતમાં એક કારખાનાના માલિકને એવો વિચાર આવ્યો કે, તેઓએ કામદારો માટે અનોખા ગેસનું સર્જન કર્યું. આ કારખાનેદારના પ્રયાસને કારણે આજે સુરતના મજૂર પરિવારોમાં ગેસ વગર રસોઈ બને છે.
યુદ્ધથી થયું ઈનોવેશન
સુરતમાં શ્રી ગણેશ એન્જિનિયરિંગના માલિક પિંકુ પાત્રના કારખાનામાં કામદારોની અછત સર્જાઈ છે. કારણ કે, એલપીજી ગેસ સંકટને કારણે કામદારોના ઘરના ચૂલા સળગ્યા નથી. તેથી ફરી એકવાર સુરતના મજૂરો વતન જવા હિજરત કરી રહ્યાં છે. જોકે, મજબૂર મજૂરોને રોકવા માટે પિકુ પાત્રએ એક એવો આઈડિયા શોધી કાઢ્યો, જેને નવું ઈનોવેશન કર્યુ.
આ પ્રયાસ માનવતા અને સંવેદનાનો સુંદર ઉદાહરણ બની રહ્યું
મજૂરોનું દર્દ સાંભળતા જ પિકુ પાત્રને કંઈક કરવાનો વિચાર આવ્યો. તેઓએ ગેસના બોટલ માટે મજૂરોની લાંબી લાઈન જોઈને વિચાર્યું કે, હવે તો કંઈક કરવું જ પડશે, જેથી શ્રમિકોના ઘરમાં ફરીથી ચુલો સળગે. તેથી તેઓએ પોતાના જ કારખાનામાં ડીઝલ અને ઓઈલથી ચાલતો ચુલો બનાવ્યો. જેને સળગાવવા માટે ગેસની જરૂર નથી.
આ પહેલથી અનેક પરિવારોના ઘરમાં ફરી આશાનો દીવો પ્રગટ્યો
પિંકુ પાત્ર માત્ર ચુલાનું ઈનોવેશન કરીને અટક્યા નહિ. તેઓએ ગરીબ મજૂરોને ચુલો આપીને માનવતાભર્યું કામ પણ કર્યું. હાલ તેઓએ પોતાના તમામ કારીગરોને આ ચૂલો આપીને તેમના ઘરે ચુલો સળવાગ્યો છે. જેથી મજૂર પરિવાર બે ટંકની રોટલી મેળવી શકે. પિંકુ પાત્ર કહે છે કે, આજે તેમને દેશભરમાંથી આ ચુલા માટે ઓર્ડર મળી રહ્યાં છે. હાલ જે લોકો ઈન્ડક્શન ખરીદી શક્તા નથી, તેમના માટે આ ચુલો આર્શીવાદ સમાન બની રહ્યો છે.
Trending Photos