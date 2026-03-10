સુરતમાં માનવતા મહેંકી! BRTS કોરિડોરમાં ફસાયેલી એમ્બ્યુલન્સને લોકોએ ઊંચકીને રસ્તો કરી આપ્યો
Surat News પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત : શહેરના પાંડેસરા વિસ્તારમાં આજે એક તરફ વહીવટી તંત્રની બેદરકારી અને બીજી તરફ સ્થાનિકોની માનવતાનો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. BRTS કોરિડોરમાં બસ બંધ પડી જતાં સર્જાયેલા ટ્રાફિક જામમાં એક ગંભીર દર્દીને લઈ જતી 108 એમ્બ્યુલન્સ ફસાઈ હતી, જેને લોકોએ સાથે મળીને 108 એમ્બ્યુલન્સ ઉચકીને રસ્તો કરી બહાર કાઢી હતી.
દર્દીને લઈ જતી 108 એમ્બ્યુલન્સ 20 મિનિટ સુધી ફસાઈ
સુરતના પાંડેસરા BRTS કોરિડોરમાં બસ બંધ પડતા એમ્બ્યુલન્સ ફસાઈ હતી. જેથી સ્થાનિક લોકો મદદે દોરીને આવી 108ને ઊંચકીને રસ્તો કરી આપ્યો. ગંભીર હાલતમાં દર્દીને લઈ જતી 108 એમ્બ્યુલન્સ 20 મિનિટ સુધી ફસાઈ, આવામાં સ્થાનિકો અને ચાલકોની સૂઝબૂઝને કારણે આખરે એમ્બ્યુલન્સને કોરિડોરની બહાર કાઢવામાં આવી હતી
એક બસમાં અચાનક ટેકનિકલ ખામી સર્જાતા તે અધવચ્ચે જ બંધ પડી
પાંડેસરામાં BRTS કોરિડોરમાં બેદરકારી અને આકસ્મિક ઘટના સામે આવી બની હતી. પાંડેસરા BRTS કોરિડોરમાં મનપાની એક બસમાં અચાનક ટેકનિકલ ખામી સર્જાતા તે અધવચ્ચે જ બંધ પડી ગઈ હતી. કોરિડોર સાંકડો હોવાને કારણે પાછળ બીજી 15થી વધુ BRTS બસોની લાઈન લાગી ગઈ હતી.
15 થી વધુ BRTS બસો લાઈનબંધ ઉભી રહી ગઈ
પાછળ આવી રહેલી 15 થી વધુ BRTS બસો લાઈનબંધ ઉભી રહી ગઈ હતી., આ જ ભીડમાં એક 108 એમ્બ્યુલન્સ પણ ફસાઈ હતી, જેમાં એક દર્દી જીવન-મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યો હતો. એમ્બ્યુલન્સ અંદાજે 20 મિનિટ સુધી કોરિડોરમાં ફસાયેલી રહી હતી. અંદાજે 20 મિનિટ સુધી એમ્બ્યુલન્સ બહાર નીકળી ન શકતા દર્દીના જીવ પર જોખમ મુકાયો હોત.
હાજર લોકોએ એકજુથ થઈને એમ્બ્યુલન્સને ઊંચકીને સાઈડમાં ખસેડી
આગળ બસ બંધ હોવાથી અને પાછળ બસોની કતાર હોવાથી એમ્બ્યુલન્સ માટે નીકળવું અશક્ય બની ગયું હતું. દર્દીની હાલત ગંભીર હોવાથી સમયસર હોસ્પિટલ પહોંચવું અત્યંત જરૂરી હતું. પરિસ્થિતિની ગંભીરતા જોઈને આસપાસના સ્થાનિક લોકો અને અન્ય બસના ચાલકો મદદે દોડી આવ્યા હતા. સાંકડા કોરિડોરમાંથી એમ્બ્યુલન્સને રસ્તો આપવો મુશ્કેલ હતો, તેથી હાજર લોકોએ એકજુથ થઈને એમ્બ્યુલન્સને ઊંચકીને સાઈડમાં ખસેડવાનો પ્રયાસ કર્યો.
જો લોકોએ સમયસૂચકતા ન વાપરી હોત, તો મોટી દુર્ઘટના ઘટી હોત
સ્થાનિકો અને ચાલકોની સૂઝબૂઝને કારણે આખરે એમ્બ્યુલન્સને કોરિડોરની બહાર કાઢવામાં આવી હતી. ભારે જહેમત બાદ એમ્બ્યુલન્સને કોરિડોરની બહાર અન્ય રૂટ પર મોકલી આપી. દર્દીને તાત્કાલિક સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. દર્દીને તાત્કાલિક સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચાડવામાં આવ્યો. જો લોકોએ સમયસૂચકતા ન વાપરી હોત, તો મોટી દુર્ઘટના ઘટી શકી હોત.
