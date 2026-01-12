સુરત પોલીસ બની અસલી સિંઘમ : તરછોડાયેલી બાળકીના ઉછેરની જવાબદારી લીધી, છઠ્ઠીની પૂજા કરી નામ પાડ્યું
Surat Police Initiative પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત : સુરત પોલીસના માનવતાવાદી પગલાની પ્રશંસા થઈ. હોસ્પિટલમાં માતાપિતા દ્વારા તરછોડાયેલી બાળકીને ખાખી વર્દીમાં મળ્યો પરિવાર. પોલીસ વિભાગે તેનુ નામ પણ પાડ્યું
કહેવાય છે કે "પોલીસ પ્રજાનો મિત્ર છે", પરંતુ સુરત પોલીસે આ ઉક્તિને સાર્થક કરતા એક ડગલું આગળ વધીને સામાજિક જવાબદારીનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. શહેરના દેલાડવા તળાવ પાસે ત્યજી દેવાયેલી એક દિવસની માસૂમ બાળકીની વહારે આવીને સુરત પોલીસે ન માત્ર તેનો જીવ બચાવ્યો, પણ તેનું નામકરણ કરી તેના ભવિષ્યની જવાબદારી પણ સ્વીકારી છે. બાળકી હસતા હસતા મળી આવતા શહેર પોલીસે તેનું નામ ‘હસ્તી’ રાખી દીધું છે.
બાળકીને તેના માતાપિતા તરછોડી જતા રહ્યા હતા
સુરતના પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે જણાવ્યું કે, થોડા દિવસો પહેલા ડીંડોલી વિસ્તારમાં આવેલા દેલાડવા તળાવ પાસે કોઈ અજાણ્યા શખ્સો એક દિવસની નવજાત બાળકીને ત્યજીને ફરાર થઈ ગયા હતા. આ મામલે જાણ થતા જ સુરત પોલીસ તાત્કાલિક એક્શનમાં આવી હતી અને બાળકીને તાત્કાલિક સારવાર માટે સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી.
સુરતના પોલીસ કમિશનરનો માનવતાવાદી અભિગમ
સામાન્ય રીતે પોલીસ ગુના શોધવામાં વ્યસ્ત હોય છે, પરંતુ અહીં દ્રશ્યો કંઈક અલગ જ હતા. બાળકીના જન્મના છઠ્ઠા દિવસે સુરત પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં બાળકીની નામાંકન વિધિ (છઠ્ઠી)નો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. બાળકીનું નામ અત્યંત અર્થસભર રીતે "હસ્તી" રાખવામાં આવ્યું છે.આ વિધિમાં બાળકીનું કોઈ સગું વહાલું હાજર નહોતું, પરંતુ સમગ્ર પોલીસ કાફલો તેનો પરિવાર બનીને ઉભો રહ્યો હતો.
બાળકીના ઉછેરની જવાબદારી પોલીસની
સુરત પોલીસ માત્ર નામ પાડીને અટકી નથી, પરંતુ બાળકીના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે પણ આયોજન કર્યું છે. બાળકીના નામે બેંકમાં ખાતું ખોલવામાં આવશે. તમામ પોલીસ કર્મચારીઓ સ્વેચ્છાએ ફાળો એકત્ર કરી આ ખાતામાં જમા કરાવશે, જેથી બાળકી મોટી થાય ત્યારે તેની પાસે ભવિષ્ય માટે ભંડોળ હોય. હાલમાં ડીંડોલી પી.આઈ. આર.જે. ચુડાસમાની દેખરેખ હેઠળ ૨૪ કલાક મહિલા પોલીસ કર્મીઓ બાળકીની માતાની જેમ સેવા કરી રહ્યા છે. આ વિશે અનુપમસિંહ ગેહલોતે જણાવ્યું કે, લોકોની સુરક્ષાની સાથે સાથે સામાજિક જવાબદારી નિભાવવી એ પણ અમારી ફરજ છે. હસ્તી હવે સુરત પોલીસની દીકરી છે.
એક તરફ લોહીના સંબંધો એ બાળકીને તરછોડી દીધી, ત્યાં ખાખી વર્દીધારીઓએ માનવતાના સંબંધે તેને અપનાવી લીધી છે. સુરત પોલીસની આ કામગીરીની આજે સમગ્ર રાજ્ય અને દેશમાં પ્રશંસા થઈ રહી છે. હાલ પોલીસ દ્વારા બાળકીની સગી માતાની શોધખોળ પણ ચાલુ છે.
