18 વર્ષ બાદ મિત્ર ગ્રહ સૂર્ય અને મંગલ બનાવશે દુર્લભ સંયોગ, આ રાશિઓનો શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ; અચાનક ધન-સંપત્તિમાં થશે વધારો!
Sun And Mangal Yuti: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર તુલા રાશિમાં મંગળ અને સૂર્યની યુતિ થવા જઈ રહી છે, જેના કારણે 3 રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે.
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર મંગળ ગ્રહને હિંમત, પરાક્રમ, ભૂમિ, ક્રોધ અને રક્તનો કારક માનવામાં આવે છે. બીજી તરફ સૂર્યને આત્મવિશ્વાસ, માન-સન્માન, પ્રતિષ્ઠા, સરકારી નોકરી અને પિતાનો કારક માનવામાં આવે છે. સૂર્ય અને મંગળ વચ્ચે મિત્રતાની ભાવના હોય છે. તેથી જ્યારે પણ આ બે ગ્રહોનો યુતિ થાય છે, ત્યારે તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હોય છે. તમને જણાવી દઈએ કે, ઓક્ટોબરમાં સૂર્ય અને મંગળની યુતિ થવાની છે. જેના કારણે કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. આ ઉપરાંત સંપત્તિમાં અપાર વધારો થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ કે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
કન્યા રાશિ
મંગળ અને સૂર્યની યુતિ કન્યા રાશિના જાતકો માટે લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે આ યુતિ તમારી ગોચર કુંડળીના બીજા ભાવમાં બનવા જઈ રહી છે. તેથી આ સમયે તમને સમયાંતરે અચાનક ધનલાભ મળી શકે છે. આ સમય દરમિયાન કન્યા રાશિના જાતકો તેમની સર્જનાત્મકતા અને બૌદ્ધિક ક્ષમતાનો ઉપયોગ કરીને નવી તકો મેળવી શકે છે. સાથે જ કરિયર અને પારિવારિક જીવનથી ખૂબ સંતુષ્ટ રહેશો. પ્રેમ જીવન વિશે વાત કરીએ તો પ્રેમ સંબંધ મધુર રહેશે અને જીવનસાથી સાથે સારો સમય પસાર કરવાનું પસંદ કરશો. અટકેલા રૂપિયા પરત મળશે. જે તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો કરશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે મંગળ અને સૂર્યની યુતિ નફા અને રોકાણની દ્રષ્ટિએ શુભ સિદ્ધિ થઈ શકે છે. કારણ કે આ યુતિ તમારી રાશિથી 11મા ભાવમાં બનશે. તેથી આ સમય દરમિયાન આવકમાં જબરદસ્ત વધારો થવાની શક્યતા રહેશે. આ સાથે જ આવકના નવા સ્ત્રોતો પણ બની શકે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ સારી બનશે. રોકાણથી લાભ થશે. આ ઉપરાંત નોકરી કરતા જાતકોનો મૂડ પ્રમોશન મળ્યા પછી સારો રહેશે અને તેઓ પૂરા દિલથી કામ કરશે. બાળકો સંબંધિત સારા સમાચાર મળી શકે છે. આ સમયે વેપારી વર્ગ કોઈ મોટો વ્યવસાયિક સોદો કરી શકે છે, જેનો ભવિષ્યમાં ફાયદો થશે.
મકર રાશિ
સૂર્ય અને મંગળની યુતિ મકર રાશિના લોકો માટે અનુકૂળ સિદ્ધિ થઈ શકે છે. કારણ કે આ યુતિ તમારી રાશિથી કર્મ ભાવ પર બનવા જઈ રહી છે. તેથી આ સમયે કામ અને વ્યવસાયમાં સારી પ્રગતિ મળી શકે છે. સાથે જ બેરોજગાર જાતકોને નોકરી મળી શકે છે. જ્યારે નોકરી કરતા જાતકોને કાર્યસ્થળ પર કેટલીક નવી જવાબદારી મળી શકે છે. યુવાનો માટે લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ સરળ બનશે અને સમાજમાં નવી ઓળખ મળશે. આ સમય દરમિયાન કમાણીના નવા માર્ગ ખુલવાને કારણે નોકરી કરતા જાતકોને ધન સંકટનો સામનો કરવો પડશે નહીં. વ્યવસાયિકોને નવા ઓર્ડર મળી શકે છે, જેનાથી સારો ધનલાભ થશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos