ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

2026મા આ રાશિઓની વધશે મુશ્કેલી, 18 વર્ષ બાદ બનશે સૂર્ય અને રાહુનો અશુભ યોગ, આર્થિક નુકસાન સાથે ખરાબ સ્વાસ્થ્યનો યોગ

Grahan Dosh: વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર સૂર્ય અને રાહુની યુતિથી ગ્રહણ યોગ બનવા જઈ રહ્યો છે, જેનાથી ત્રણ રાશિના જાતકોએ સ્વાસ્થ્ય અને ધનને લઈને સાવધાન રહેવું જોઈએ.

Updated:Dec 16, 2025, 04:25 PM IST

1/5
image

Surya And Rahu ki Yuti 2026: વર્ષ 2026મા ઘણા ગ્રહો સંયોગ બનાવી શુભ અને અશુભ યોગનું નિર્માણ કરશે, જેમાં રાહુ અને સૂર્ય દેવનો અશુભ ગ્રહણ યોગ પણ સામેલ છે. તમને જણાવી દઈએ કે વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં સૂર્ય દેવ કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં પહેલાથી રાહુ ગ્રહ સ્થિત છે. તેવામાં સૂર્ય અને રાહુની યુતિથી અશુભ ગ્રહનો યોગ બનવા જઈ રહ્યો છે, જેનાથી કેટલાક જાતકોની મુશ્કેલી વધી શકે છે. સાથે આ જાતકો માટે સ્વાસ્થ્ય અને ધનહાનિનો યોગ બની રહ્યો છે. આવો જાણીએ તે ત્રણ રાશિઓ વિશે, જેની મુશ્કેલી વધી શકે છે.  

મીન રાશિ

2/5
image

સૂર્ય અને રાહુની યુતિ મીન રાશિના જાતકો માટે અશુભ સિદ્ધ થઈ શકે છે, કારણ કે આ દોષ તમારી રાશિથી 12મા સ્થાન પર બનશે. તેથી આ દરમિયાન ખોટા ખર્ચ વધી શકે છે. તમારા પર ખોટા આરોપ લાગી શકે છે. વેપારી કોઈ ડીલ ન કરે, બાકી નુકસાન થઈ શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. સાથે કાર્યસ્થળ પર કોઈ બેદરકારી ન દાખવો.

કર્ક રાશિ

3/5
image

રાહુ અને સૂર્યની યુતિથી બનનાર ગ્રહણ દોષ કર્ક રાશિના જાતકો માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે આ યુતિ આઠમાં ભાવમાં બનશે. તેથી તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. સાથે જે હાર્ટના દર્દી છે તેણે વિશેષ ધ્યાન રાખવું પડશે. આ સમયે તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તેથી તેની સાથે વિવાદમાં ન પડો. આ દરમિયાન કાર્યસ્થળ પર વિવાદ થઈ શકે છે. પરિવારના લોકોની સાથે સંબંધ ખરાબ થઈ શકે છે.

કન્યા રાશિ

4/5
image

તમારા લોકો માટે સૂર્ય અને રાહુની યુતિ પ્રતિકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે આ યુતિ તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવ પર બનશે. જેને રોગ, શત્રુ, ભય, વિઘ્ન અને કોર્ટ-કચેરીનો ભાવ માનવામાં આવે છે. તેથી આ દરમિયાન તમને પોલીસ કેસમાં હાર મળી શકે છે. ગુપ્ત શત્રુ તમને પરેશાન કરી શકે છે. હાર્ટના દર્દીઓએ સાવધાન રહેવું જોઈએ. સાથે ગળા અને છાતીના રોગ તમને પરેશાન કરી શકે છે. તેથી સૂર્ય દેવની આરાધના કરો. માણેક પહેરી શકો છો. રાહુનું દાન કરો. જેનાથી અશુભ પ્રભાવમાં ઘટાડો થઈ શકે છે.

5/5
image

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.

surya and rahu ki yutisurya and rahu ki yuti in kumbh

Trending Photos