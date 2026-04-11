Shukraditya Yog: 72 કલાક પછી મેષમાં બનશે શુક્રાદિત્ય યોગ, 3 રાશિવાળાને લાગશે મોટો જેકપોટ! આકસ્મિક ધનલાભનો પટારો ખુલશે

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોShukraditya Yog: 72 કલાક પછી મેષમાં બનશે શુક્રાદિત્ય યોગ, 3 રાશિવાળાને લાગશે મોટો જેકપોટ! આકસ્મિક ધનલાભનો પટારો ખુલશે

સૂર્યદેવ 14 એપ્રિલે મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યાં પહેલેથી શુક્ર હશે એટલે બંને ગ્રહો ભેગા મળીને યુતિ કરશે અને તેનાથી શક્તિશાળી શુક્રાદિત્ય યોગ બનશે. સૂર્ય ગ્રહોના રાજા કહેવાય છે અને શુક્ર દૈત્યોના ગુરુ. આ ગ્રહોના મિલનથી બનનારા શુક્રાદિત્ય યોગથી કોને ફાયદો થઈ શકે તે ખાસ જાણો. 

Updated:Apr 11, 2026, 09:51 AM IST

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સૂર્ય અને શુક્ર શક્તિશાળી ગ્રહો ગણાય છે. એપ્રિલમાં આ બંને ગ્રહો ભેગા થઈને એક પાવરફૂલ રાજયોગ બનાવી રહ્યા છે. સૂર્ય એટલે તેજ અને સફળતા જ્યારે સૂર્ય એટલે ઐશ્વર્ય અને સુખ સમૃદ્ધિના કારક ગ્રહ. આ બંને ગ્રહો જ્યારે એકસાથે આવે ત્યારે આર્થિક લાભની સાથે સાથે સમાજમાં પદ અને પ્રતિષ્ઠા પણ અપાવે છે. એપ્રિલનો આ મહિનો કેટલીક રાશિવાળા માટે વરદાનથી કમ નહીં હોય. 

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ યોગ ખુબ ફાયદાકારક રહી શકે છે. ધનલાભના નવા નવા રસ્તા ખુલી શકે છે. આવકના સ્ત્રોત વધી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા પૈસા મળી શકે છે. રોકાણ માટે પણ સમય શુભ છે. 

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના સ્વામી ગ્રહ સૂર્ય છે. આથી આ યુતિ તમને સારો એવો ફાયદો કરાવી શકે છે. સમાજમાં માન સન્માન વધશે. સરકારી કામોમાં સફળતા મળી શકે છે. વેપારમાં મોટી ડીલ થઈ શકે છે. 

ધનુ રાશિ

ધનુ રાશિવાળા માટે આ સમય શિક્ષણ અને કરિયર મામલે સફળતા અપાવનારો રહી શકે છે. સંતાન તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે. સુખ સુવિધાઓમાં પણ વધારો થશે. 

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકોના આત્મવિશ્વાસમાં ખુબ વધારો થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રે તમારા કામની પ્રશંસા થશે. નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા સારી રહેશે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

