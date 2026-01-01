ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

જાન્યુઆરીમાં બનશે શુક્રાદિત્ય રાજયોગ, આ રાશિના જાતકોનું ચમકશે કિસ્મત, અચાનક થશે ધનલાભ

Shukraditya Rajyog : 2026ની શરૂઆતમાં શુક્ર અને સૂર્ય વચ્ચે યુતિ થવા જઈ રહી છે, જે 3 રાશિના લોકો માટે શુભકામનાઓ લાવી શકે છે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

Updated:Jan 01, 2026, 01:38 PM IST

Shukraditya Rajyog : વૈદિક કેલેન્ડર મુજબ, જાન્યુઆરીમાં સૂર્ય અને શુક્ર મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જે શુક્રાદિત્ય રાજયોગ બનાવશે. આ રાજયોગ કેટલીક રાશિઓ માટે સારું નસીબ લાવી શકે છે. આનાથી નવી નોકરીઓ અને વ્યવસાયોમાં નાણાકીય લાભ પણ મળી શકે છે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે જાણીએ.  

તુલા રાશિ

શુક્રાદિત્ય રાજયોગની રચના તુલા રાશિના લોકો માટે સારા સમયની શરૂઆત કરી શકે છે. કારણ કે આ રાજયોગ તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં રચાશે, તમે આ સમય દરમિયાન આરામ અને વૈભવનો આનંદ માણશો. તમે વૈભવી વસ્તુ પણ ખરીદી શકો છો. તમે આ સમય દરમિયાન વાહન અથવા મિલકત ખરીદવાનું પણ વિચારી શકો છો. તમને નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં નવી સફળતા મળશે.

ધન રાશિ

શુક્રાદિત્ય રાજયોગ તમારા માટે સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. આ રાજયોગ તમારી ગોચર કુંડળીના બીજા ભાવમાં બનશે. તેથી આ સમયગાળા દરમિયાન તમને સમયાંતરે અણધાર્યા નાણાકીય લાભનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમે આ સમય દરમિયાન તમારા અટકેલા પૈસા પણ મેળવી શકો છો. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે. તમે માનસિક શાંતિનો અનુભવ પણ કરશો.

મીન રાશિ

શુક્રાદિત્ય રાજયોગ તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ રાજયોગ તમારી રાશિના 11મા ભાવમાં રચાશે. તેથી આ સમય દરમિયાન તમારી આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે અને આવકના નવા સ્ત્રોતો ઉભરી શકે છે. તમારી મિલકત સંબંધિત બાબતો પણ અનુકૂળ રહેશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં હોવાથી નિર્ણયો સાચા સાબિત થશે અને તમારી ઇચ્છાઓ પુરી થશે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.        

Shukraditya RajyogSurya Shukra YutiVenus Sun Conjunctionsun gochar

