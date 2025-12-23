ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

17 વર્ષ બાદ આ રાશિઓનો ઉગશે સુખનો સૂરજ, સૂર્ય-યમ બનાવશે અદ્ભુત યોગ, અચાનક થશે ધનલાભ

Dwi Dwadash Yog 2025 : વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, સૂર્ય અને યમ ૩૦ ડિગ્રીના અંતરે હશે, જેનાથી દ્વિવાદશ યોગ બનશે. પરિણામે આ ત્રણ રાશિઓ હેઠળ જન્મેલા લોકોને નોંધપાત્ર લાભ થઈ શકે છે.

Updated:Dec 23, 2025, 05:37 PM IST

Dwi Dwadash Yog 2025 : જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, આજે રાત્રે સૂર્ય યમ સાથે યુતિમાં રહેશે, જેનાથી દ્વિવાદશ યોગ બનશે. પરિણામે, ચોક્કસ રાશિના લોકોને ઘણા ક્ષેત્રોમાં સંપૂર્ણ ભાગ્ય અને લાભ મળી શકે છે. 17 વર્ષ પછી બનેલો આ નોંધપાત્ર સંયોગ ચોક્કસ રાશિઓ માટે પ્રગતિના નવા દ્વાર ખોલી શકે છે. 

વૃશ્ચિક રાશિ

આ રાશિના લોકો માટે સૂર્ય અને યમનો દ્વિવાદશ યોગ ઘણી રીતે ખાસ હોઈ શકે છે. તેમને અચાનક નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. બાકી રહેલા કામ પૂર્ણ થશે અને રોકાણોથી સારું વળતર મળવાની શક્યતા છે. નાણાકીય મુશ્કેલીઓને કારણે લાંબા સમયથી અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ હવે પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમારી કારકિર્દીમાં પ્રગતિની પણ શક્યતા છે. જો તમે કોઈ યોજના બનાવો છો, તો તમે તેમાં સફળ થઈ શકો છો.

ધન રાશિ

આ રાશિના લગ્ન ભાવમાં સૂર્ય ગ્રહ છે. યમ પણ બીજા ભાવમાં છે. પરિણામે આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોને અણધાર્યા નાણાકીય લાભનો અનુભવ થઈ શકે છે. તેમની નાણાકીય સ્થિતિ સારી રહેશે. તેમના જીવનમાં ખુશીનો પ્રવેશ થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં નફો થઈ શકે છે. તમારી મહેનતનું ફળ મળી શકે છે. ભાગીદારી વ્યવસાય નોંધપાત્ર નફો લાવી શકે છે. લગ્નજીવન સારું રહેવાનું છે. 

મેષ રાશિ

આ રાશિના જાતકો માટે દ્વિવાદશ યોગ ખૂબ ફળદાયી સાબિત થઈ શકે છે. તેમના અટકેલા પૈસા પાછા આવી શકે છે. લાંબા ગાળાના પ્રયાસમાં સફળતા મળી શકે છે. વર્ષના અંતમાં તમે મિત્રો અથવા ભાગીદારો સાથે મુસાફરી કરવાની યોજના બનાવી શકો છો. તમને તમારી નોકરીમાંથી પણ ફાયદો થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર નફાની શક્યતાઓ પણ છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.    

