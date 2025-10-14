ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

17 ઓક્ટોબરથી આ રાશિઓની બલ્લે-બલ્લે, સૂર્ય અને બુધની યુતિ કરશે ચમત્કાર; થશે ધનના ઢગલાં!

Surya-Budh Yuti: ધનતેરસના એક દિવસ પહેલા 17 ઓક્ટોબરના રોજ કેટલીક રાશિઓ માટે સુવર્ણ કાળ શરૂ થશે. જ્યોતિષ નિષ્ણાતોના મતે સૂર્ય અને બુધની યુતિ આ રાશિઓને ખૂબ જ લાભ અપાવશે. ચાલો જાણીએ કે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.

Updated:Oct 14, 2025, 07:55 PM IST

17 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ તુલા રાશિમાં બુધ અને સૂર્યની યુતિ બનાવા જઈ રહી છે, જે 24 ઓક્ટોબર 2025 સુધી બનેલી રહેશે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, જ્યારે પણ આ બે ગ્રહો સાથે આવે છે, ત્યારે બુધાદિત્ય યોગનું નિર્માણ થાય છે, જે પોતાનામાં ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. જ્યારે આ યોગ ધનતેરસની નજીક બને છે, ત્યારે તેનું મહત્વ અનેકગણું વધી જાય છે. આ યુતિથી વૃષભ, વૃશ્ચિક, ધનુ અને મકર રાશિના જાતકોને ખૂબ જ લાભ પ્રાપ્ત થવાનો છે. આ રાશિઓની કિસ્મત ચમકશે. માં લક્ષ્મીની કૃપા રહેશે. ચાલો જાણીએ કે, કયા પરિવર્તન આવશે આ રાશિઓના જીવનમાં.

વૃષભ રાશિ: કરિયરમાં મળશે સુવર્ણ સફળતા

બુધ અને સૂર્યની યુતિ વૃષભ રાશિના જાતકોને કરિયરમાં મોટી સફળતા અપાવશે. તેઓ જે પણ કાર્ય કરશે તેમાં સફળ થશે. તમે તમારા શત્રુઓ પર પ્રભુત્વ મેળવશો. વિદેશ યાત્રા પણ જઈ શકો છો. ઘરનું વાતાવરણ અત્યંત સકારાત્મક રહેશે. સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. ફક્ત તમારા ગુસ્સા પર થોડું નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર છે, નહીં તો તમને નુકસાન થઈ શકે છે.

વૃશ્ચિક રાશિ: ધનલાભના સંકેત

વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને આ સમયગાળા દરમિયાન ધનલાભ થવાની શક્યતા છે. કોઈપણ અટકેલું કાર્ય શરૂ થશે. કરિયરમાં સુવર્ણ સફળતા મળવાની શક્યતા છે. બિઝનેસ પણ ખૂબ જ ચમકશે. સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સાવધાની રહો. અન્ય બાબતો માટે સમય સારો છે.

ધન રાશિ: નોકરીમાં મળશે પ્રમોશન

ધન રાશિના જાતકો માટે નોકરીમાં પ્રમોશનનો યોગ બનશે. તમારા જીવનમાં કોઈપણ સમસ્યાનું નિરાકરણ આવશે. નવા કામની શરૂઆત કરી શકો છો. જૂના રોકાણમાંથી તમને સારો નફો મળશે. ઘર ખરીદવાનું તમારું સપનું સાકાર થઈ શકે છે.

મકર રાશિ: બિઝનેસમાં થશે નફો 

મકર રાશિના જાતકોને બિઝનેસમાં નોંધપાત્ર લાભ થશે. તમારી આવકમાં વધારો થશે. વિવિધ સ્ત્રોતો દ્વારા ધન પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. નવી નોકરી મળવાની પણ પ્રબળ શક્યતા છે. ઘરનું વાતાવરણ ખૂબ જ સકારાત્મક રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને માહિતી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

