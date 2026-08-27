/Surya Budh Yuti 2026: સૂર્ય-બુધ યુતિ દ્રષ્ટિથી 4 રાશિઓને થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ, બનશે ધન-સમૃદ્ધિ અને સફળતાના યોગ!

Surya Budh Yuti 2026: સૂર્ય અને બુધ ગ્રહના સિંહ રાશિમાં હોવાથી બન્ને ગ્રહની યુતિનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. આજે બન્ને ગ્રહ એક-બીજાથી 0 ડિગ્રી પર બિરાજમાન હશે. જેથી યુતિ દ્રષ્ટિનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે.
આજે 27 ઓગસ્ટે સૂર્ય અને બુધ ગ્રહ રાત્રે 10 વાગીને 31 મિનિટે બન્ને ગ્રહ 0 ડિગ્રી પર આવ્યા છે. આ દરમિયાન યુતિ દ્રષ્ટિ બનવાથી અનેક રાશિઓના જીવન પર પ્રભાવ પડશે. સૂર્ય-બુધની યુતિથી 4 રાશિના જાતકોને લાભ મળશે. આ રાશિના જાતકોને ધનલાભ થઈ શકે છે. આર્થિક લાભ અને કરિયરમાં પ્રગતિના યોગ બનશે. આવો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.
સૂર્ય અને બુધ ગ્રહની યુતિના પ્રભાવથી વૃષભ રાશિના લોકોને લાભ થશે. આ લોકોના માન-સન્માનમાં વૃદ્ધિ થશે. વેપારમાં પ્રગતિના યોગ બનશે. આર્થિક રીતે તમારા માટે સમય સારો રહેશે. તમે લોકો નોકરીમાં પ્રગતિ કરશો.
મિથુન રાશિના જાતકો અટકેલા કામ પૂરા થઈ શકે છે. તમને કામમાં સફળતા મળશે. નોકરી અને વેપારમાં પ્રગતિ થવાથી બેન્ક બેલેન્સ વધશે. અભ્યાસ કરી રહેલા જાતકો માટે સમય સારો રહેશે.
સિંહ રાશિના જાતકો માટે સમય સારો રહેશે. તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વૃદ્ધિ થશે. નોકરીમાં પ્રગતિના યોગ બનશે. ધનલાભ થવાથી તમારું મન પ્રસન્ન રહેશે. તમારા સંબંધો સારા રહેશે.
મીન રાશિના જાતકોને વેપારમાં લાભ થશે. જાતકોની આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. વેપારીઓને નવી ડીલ થવાથી મોટો નફો થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)