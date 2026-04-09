આગામી 30 દિવસ આ 3 રાશિવાળા માટે ખુબ ભારે! 14મી એપ્રિલે બનશે વિનાશકારી વૈધૃતિ યોગ
Vaidhriti Yog: 14 એપ્રિલે સૂર્યના ગોચર સાથે જ એક અશુભ યોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે જે 3 રાશિવાળા માટે પડકારો લાવી શકે છે. માનસિક શાંતિ હણાઈ શકે છે. મોટું નુકસાન થઈ શકે. જાણો કોણે સતર્ક રહેવું પડશે.
14 એપ્રિલના રોજ સૂર્ય મીન રાશિમાંથી નીકળીને મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે. જેને મેષ સંક્રાંતિ પણ કહેવાય છે. જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ આ દિવસે સૂર્ય અને ચંદ્રમાની ખાસ સ્થિતિથી એક એવો યોગ બનશે જે અત્યંત અશુભ ગણાય છે. આ યોગ છે વૈધૃતિ યોગ અને તે 14 મે સુધી રહેશે. આ યોગથી આકસ્મિક ઘટનાઓ, વિવાદો અને આર્થિક નુકસાન થવાની શક્યતા રહે છે. જાણો કઈ રાશિઓએ સંભાળીને રહેવું પડશે.
મેષ રાશિ
સૂર્ય મેષ રાશિમાં જ ગોચર કરશે આથી આ અશુભ યોગની અસર મેષ રાશિવાળાને વધુ રહી શકે છે. તમારે આર્થિક રોકાણથી હાલ બચવું જોઈએ કારણ કે મોટી ધનહાનિના યોગ રહે છે. માનસિક તણાવ, માથાનો દુખાવો અને અનીંદ્રા જેવી સમસ્યા રહી શકે છે. વાણી પર કાબૂ રાખવો નહીં તો વિવાદમા ફસાઈ શકો છો.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિવાળા માટે આ સમય ધૈર્યની પરીક્ષા જેવો રહેશે. પૈસાની લેવડદેવડ અને શોર્ટકટથી કમાણી કરવાના ચક્કરમાં પડશો નહીં. કાર્યક્ષેત્રે સહકર્મીઓ સાથે અણબનાવ રહી શકે. વાહન ચલાવતી વખતે સાવધાની વર્તવી. ઈજા કે દુર્ઘટનાના યોગ છે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકોને કરિયર અને પરિવારના મોરચે પડકારો ભોગવવા પડી શકે. પ્રોફેશનલ લાઈફમાં તાલમેળની કમી રહી શકે. નવી યોજનાઓ હાલ ટાળો. માતા પિતા સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. બીજાની સલાહ અનુસરવું ભારે પડી શકે છે.
બચવા માટે શું ઉપાય?
વૈધૃતિ યોગના અશુભ પ્રભાવથી બચવા માટે જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં કેટલાક ઉપાયો જણાવવામાં આવ્યા છે જેને અનુસરવાથી નકારાત્મકતા ઘટી શકે છે.મંદિર જઈને મહાદેવને દૂધ કે ગંગાજળથી અભિષેક કરવો જોઈએ. 'ઓમ નમ: શિવાય' મંત્ર જાપ કરવા અથવા તો મહામૃત્યુંજય મંત્રનો 108 વખત જાપ કરવો જોઈએ. મંગળવારે હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવા જોઈએ. માનસિક શાંતિ માટે પંચમુખ રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવો જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
