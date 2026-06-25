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સૂર્ય-ચંદ્રની યુતિ બનાવશે પાવરફૂલ વૈધૃતિ યોગ, આ 4 રાશિઓને દરેક ક્ષેત્રમાં મળશે સફળતા; થશે અણધાર્યો ધનલાભ!

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 25, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:50 PM IST

Vaidhriti Yog: જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિએ જુલાઈમાં બનનારો સૂર્ય અને ચંદ્રનો વૈધૃતિ યોગ કેટલીક રાશિના જાતકોના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવી શકે છે. અટકેલા કાર્યો પૂરા થઈ શકે છે અને રૂપિયા તેમજ કરિયરની બાબતમાં મોટો લાભ થઈ શકે છે.

Surya Chandra Vaidhriti Yog July 2026: 1/6

Surya Chandra Vaidhriti Yog July 2026:

આમ તો સૂર્ય અને ચંદ્રનો વૈધૃતિ યોગ અશુભ માનવામાં આવે છે, પરંતુ વિશેષ પરિસ્થિતિઓમાં આત્માના કારક સૂર્ય અને મનના કારક ચંદ્રનો આ યોગ કેટલીક રાશિના જાતકોના જીવનમાં સકારાત્મક બદલાવ લાવી શકે છે. સૂર્ય અને ચંદ્રનો વૈધૃતિ યોગ 22 જુલાઈ 2026ના રોજ બનવા જઈ રહ્યો છે, જે થોડા કલાકો સુધી રહેશે. જ્યોતિષીય ગણતરી મુજબ, 22 જુલાઈ 2026 બુધવારે બપોરે 04:06 વાગ્યાથી લઈને તે જ દિવસે રાત્રે 09:51 વાગ્યા સુધી આ યોગ રહેશે, જેની શુભ અસર 4 રાશિના જાતકો પર પડી શકે છે. જેનાથી જાતકોને સફળતાથી લઈને ધન પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ કે આ 4 રાશિઓ કઈ છે.

મેષ રાશિ2/6

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે વૈધૃતિ યોગ શુભ પરિણામ લઈને આવશે. નોકરી અને બિઝનેસ સંબંધિત સારા સમાચાર મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે અને લવ લાઈફમાં અણધાર્યો સુધારો આવી શકે છે. ભાગ્યના દ્વાર ખુલશે અને સારો સમય આવશે. જીવનસાથીનો પૂરો સાથ મળશે.

સિંહ રાશિ3/6

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય અને ચંદ્રનો આ યોગ લાભના દ્વાર ખોલશે. આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે અને વ્યક્તિત્વમાં આકર્ષણ આવશે. મન શાંત રહેશે અને કામમાં આવી રહેલા અવરોધો દૂર થશે. કાર્યસ્થળ અને સમાજમાં તમારું સન્માન વધશે. પિતા સાથેના સંબંધોમાં સુધારો થશે.

વૃશ્ચિક રાશિ4/6

વૃશ્ચિક રાશિ

વૈધૃતિ યોગ વૃશ્ચિક રાશિ માટે પણ લાભના માર્ગો ખોલી શકે છે. નોકરીની શોધ પૂર્ણ થશે. પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારાના સંકેતો છે. ઓફિસમાં નવી જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી શકે છે. ધન કમાવવાના નવા રસ્તાઓ ખુલશે. પરિવારનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે.

ધન રાશિ5/6

ધન રાશિ

ચંદ્ર અને સૂર્યનો આ યોગ ધન રાશિના જાતકો માટે પ્રગતિના દ્વાર ખોલશે. ભાગ્યનો પૂરો સાથ મળશે. ધાર્મિક કાર્યોમાં મન લાગશે. વિચારોમાં સકારાત્મકતા આવશે. મુસાફરીના યોગ બની શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ યોગ સફળતા અપાવનારો સાબિત થશે. જૂના રોકાણથી મોટો લાભ થશે.

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
Vaidhriti Yog 2026
Surya Chandra Yuti
astrology
વૈધૃતિ યોગ
સૂર્ય-ચંદ્રની યુતિ

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