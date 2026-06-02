સૂર્ય અને ચંદ્રનો વ્યતિપાત યોગ આ 4 રાશિઓ માટે કષ્ટદાયક, ડગલે ને પગલે વધી શકે છે મુશ્કેલીઓ અને થશે ધનહાનિ!

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 02, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 10:45 PM IST

Surya Chandra Vyatipat Yog June 2026: સૂર્ય ચંદ્ર વ્યતિપાત યોગ 17 જૂન 2026ના રોજ બની રહ્યો છે, જે 4 રાશિના જાતકો માટે અશુભ સાબિત થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ કઈ છે આ  4 રાશિઓ જે આનાથી ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થઈ શકે છે.

વ્યતિપાત યોગ

સૂર્ય સન્માન અને આત્માનો કારક છે, જ્યારે ચંદ્ર મન અને માતાનો કારક છે. આવી સ્થિતિમાં સૂર્ય અને ચંદ્રનો કોઈપણ યોગ ખૂબ જ પ્રભાવશાળી હોય છે. સૂર્ય અને ચંદ્રના વ્યતિપાત યોગને કેટલીકવાર અશુભ યોગ તરીકે જોવામાં આવે છે. 17 જૂન 2026 બુધવારના રોજ સવારે 10:54 વાગ્યે સૂર્ય અને ચંદ્ર એકબીજા સાથે વ્યતિપાત યોગ બનાવી રહ્યા છે. આ યોગ 24 થી 27 કલાક સુધી સક્રિય રહી શકે છે, જો કે આના માટે કોઈ નિશ્ચિત સમય નથી. આ વ્યતિપાત યોગની અશુભ અસર 4 રાશિના જાતકો પર પડવાની છે. ચાલો જાણીએ કે, આ 4 રાશિઓ કઈ છે અને તેમના જાતકોને કેવા પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય-ચંદ્રનો વ્યતિપાત યોગ મન પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે. નજીકના લોકો સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. વાતચીતમાં સંયમ રાખો. મહેનતમાં કોઈ કમી ન રાખો. કામ માટે પ્રશંસાની અપેક્ષા રાખવી મનને દુઃખી કરશે. નાણાકીય બાબતોમાં કોઈ નિર્ણયો ન લો.

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય-ચંદ્રનો યોગ પડકારજનક હોઈ શકે છે. ઉતાવળમાં લીધેલા નિર્ણયો મુશ્કેલી વધારી શકે છે. ગુસ્સા પર કાબૂ રાખો. કોઈને ઉધાર આપતા પહેલા સો વાર વિચારો. સ્વાસ્થ્યને લઈને સતર્ક રહો. માનસિક તણાવ વધી શકે છે. પોતાને શાંત રાખો.

તુલા રાશિ

તુલા રાશિ માટે સૂર્ય અને ચંદ્રનો આ યોગ અશુભ સાબિત થઈ શકે છે. આર્થિક બાબતોને લઈને સતર્ક રહો. વિવાદને વધારશો નહીં, સન્માન ઓછું થઈ શકે છે. કોઈપણ નિર્ણય ધૈર્યથી લો. મીઠી વાણી જ કામ બનાવી શકે છે. ધનની સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. મન શાંત રાખો.

મકર રાશિ

મકર રાશિની મુશ્કેલીઓ વ્યતિપાત યોગના કારણે વધી શકે છે. નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા નકારાત્મક રીતે પ્રભાવિત થઈ શકે છે. એવું બની શકે કે મહેનતનું પૂરેપૂરું ફળ ન મળે. લાગણીઓ પર કાબૂ રાખો. તણાવ વધી શકે છે. મજૂરોની મદદ કરવાથી મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ શકે છે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

