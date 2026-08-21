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સૂર્ય-ચંદ્ર બનાવશે અત્યંત હાનિકારક વ્યતિપાત યોગ, આ 4 રાશિઓ સાવધાન થઈ જજો, જીવન ખેદાનમેદાન થઈ જશે!

Written ByViral Raval
Published: Aug 21, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 09:27 AM IST

Surya Chandra Vyatipat Yog: 31 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ સૂર્ય અને ચંદ્રનો વ્યતિપાત યોગ બનવાનો છે જેનાથી 4 રાશિના જાતકોએ પડકારો ઝીલવા પડી શકે છે. જાણો કોણે આ સમય દરમિયાન સાવધાન રહેવાની જરૂર રહેશે. 

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સૂર્ય અને ચંદ્રનો વ્યતિપાત યોગ 31 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ સવારે 6.22 કલાકથી બનશે. આ યોગ કેટલાક કલાકો સુધી સક્રિય રહેશે. પરંતુ તેની અસર લાંબા સમય સુધી રહી શકે છે. 4 રાશિઓ એવી છે તેમના જીવનમાં પડકારો વધી શકે છે. માનસિક શાંતિ અને પૈસાનું નુક્સાન થઈ શકે છે. તમને જણાવી દઈએ કે જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સૂર્યને ગ્રહોના રાજા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને તે પિતા, સન્માન, આત્મા અને કરિયરના કારક ગણાય છે. જ્યારે ચંદ્રમા જાતકોના મન અને માતાના કારક છે. સૂર્ય અને ચંદ્રમા એક બીજાથી એક ચોક્કસ સ્થિતિ પર જ્યારે આવે છે ત્યારે વ્યતિપાત યોગ બને છે અને તેની અસર તમામ 12 રાશિઓ પર જોવા મળતી હોય છે. જાણો વ્યતિપાત યોગ કોને હાનિ કરાવી શકે છે. 

વૃષભ રાશિ2/5

વૃષભ રાશિ

સૂર્ય અને ચંદ્રમાનો આ વ્યતિપાત યોગ વૃષભ રાશિના જાતકો માટે સમસ્યાઓના આગમનનો સંકેત આપે છે. આ સમય દરમિયાન કોઈ પણ કામ કરવામાં જરાય બેદરકારી ન વર્તવી. ઈચ્છિત પરિણામ મળવામાં હજુ સમય લાગી શકે છે. પૈસાની સ્થિતિ નકારાત્મક રીતે પ્રભાવિત થઈ શકે છે. 

સિંહ રાશિ3/5

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ યોગ કામમાં અનિશ્ચિતતાઓ લાવી શકે છે. ગુપ્ત શત્રુઓથી પરેશાની થઈ શકે છે. માનસિક દબાણ વધી શકે છે. ધન સંબંધિત મામલાઓમાં કોઈ પણ નિર્ણય સમજી વિચારીને લેવો. ઘરમાં જૂના મામલે વિવાદ થઈ શકે છે. કામમાં  બોજો વધી શકે છે. 

વૃશ્ચિક રાશિ4/5

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિના લોકો માટે આ યોગ પડકારોવાળો સમય લાવી શકે છે. કરજનો બોજો વધી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રે સંઘર્ષ વધુ રહેશે. થોડી વધુ મહેનત કરવી પડી શકે છે. કાનૂની મામલે ઉતાવળ પરેશાનીઓ વધારી શકે છે. માનહાનિ થઈ શકે છે તો સતર્ક રહેવું. 

કુંભ રાશિ5/5

કુંભ રાશિ

સૂર્ય અને ચંદ્રમાનો આ યોગ કુંભ રાશિના જાતકો માટે માનસિક પરેશાનીઓ વધારી શકે છે. પ્રોપર્ટી સંલગ્ન મામલાઓમાં કોઈ પણ નિર્ણય ઉતાવળમાં ન કરવો. વેપારી ભાગીદારી કરવાથી બચવું. કાર્યસ્થળ પર સીનિયરો સાથે મતભેદ  થઈ શકે છે. કેટલાક મામલાઓમાં બોલતા પહેલા અનેકવાર વિચાર કરવો. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

(તમામ AI Images)  

TAGS:
Vyatipat Yog
Surya Chandra Yuti
astrology

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