/સૂર્ય-ચંદ્ર બનાવશે અત્યંત મેજિકલ વૈધૃતિ યોગ, 4 રાશિવાળાનું ભાગ્ય પલટી મારશે, સુખ-સંપત્તિ, રૂતબો વધશે

Written ByViral Raval Updated byViral Raval
Published: May 20, 2026, 03:11 PM IST|Updated: May 20, 2026, 03:11 PM IST

ગ્રહોના ગોચ અને ચાલમાં ફેરફારથી શુભ અશુભ યોગ બનતા હોય છે જે તમામ 12 રાશિના જાતકો પર સારી ખોટી અસર પાડે છે. આવો જ એક યોગ જૂન મહિનામાં બનવાનો છે જે 4 રાશિવાળાને કરિયર, વેપાર અને આર્થિક મોરચે ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે. 
 

જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ આવનારા જૂન મહિનામાં વૈધૃતિ યોગ બનવાનો છે. આ યોગ જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ખુબ શક્તિશાળી યોગ ગણવામાં આવે છે. ચંદ્રમા અને સૂર્યના એક સાથે આવવાથી 4 જૂનના રોજ સાંજે 6.09 કલાકે વૈધૃતિ યોગ બનશે. જે લગભગ 7 કલાક સુધી સક્રિય રહેશે પરંતુ તેની અસર લાંબા સમય સુધી રહી શકે છે. જ્યોતિષમાં આ યોગ ખુબ શુભ ગણાય છે. જાણો આ યોગ કોને ફાયદો કરાવી શકે છે. 

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના જાતકો માટે વૈધૃતિ યોગ ખુબ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. ઘરમાં સકારાત્મક માહોલ રહેશે. પ્રેમ સંબંધ વધુ ગાઢ અને મજબૂત થશે. મિત્ર સાથે ચાલી રહેલા જૂના વિવાદ અને અથડામણનો અંત થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે. માનસિક શાંતિ મળશે અને વેપારમાં લાભ થઈ શકે છે. 

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના  જાતકો માટે પણ આ યોગ ખુબ પ્રભાવશાળી રહી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલી સફળતા મળી શકે છે અને મનમાં પણ શાંતિ રહેશે. કાર્યક્ષેત્રે પ્રગતિ થશે. કુટુંબના સભ્યોનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. નવી શરૂઆત માટે જાતકો તૈયાર રહેશે. 

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિવાળા માટે વૈદૃતિ યોગ વિચારસરણીમાં સકારાત્મકતા લાવશે. કુંવારા માટે વિવાહના પ્રસ્તાવ આવી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રે સન્માન વધશે. નવી ડીલ થઈ શકે છે. મોટા આર્થિક લાભથી કરજ ઉતારવાની તક મળશે. ઝડપથી પ્રગતિ થશે. 

ધનુ રાશિ

ધનુ રાશિના જાતકો માટે વૈદૃતિ યોગ સારો સમય લાવશે. વ્યક્તિગત જીવનમાં શાંતિ અને સકારાત્મકતા આવશે. કોઈ વિશેષ વ્યક્તિથી મુલાકાત થવાની શક્યતા છે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે અને ધનલાભના રસ્તા ખુલશે. મનમાં રહેતી મૂંઝવણો દૂર થશે. સુખમાં વધારો થઈ શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

