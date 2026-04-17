અમાસ પર મેષ રાશિમાં સૂર્ય-ચંદ્રની યુતિ અને શનિની ચાલમાં બદલાવની અસર; આ 4 રાશિઓ માટે શરૂ થશે સફળતાનો નવો યુગ
આ વૈશાખ અમાસ પર કંઈક મોટું થવા જઈ રહ્યું છે. એક તરફ ગ્રહોના રાજા સૂર્ય અને ચંદ્ર મંગળની રાશિ (મેષ)માં યુતિ કરી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ ન્યાયના દેવતા શનિ નક્ષત્ર પદ ગોચર કરી રહ્યા છે. આ સ્થિતિ 4 રાશિઓનું નસીબ બદલી શકે છે, શું તમારી રાશિ તેમાં સામેલ છે? જાણો.
અમાસ પર ગ્રહોની ચાલ બદલશે જિંદગી
આજે 17 એપ્રિલ 2026ના રોજ અમાસ પર ગ્રહોની ચાલમાં થઈ રહેલા મહત્વપૂર્ણ બદલાવ સાધારણ નથી. આ યોગ ઘણા લોકોના જીવનમાં નવી શરૂઆત, સફળતા અને પ્રગતિના દ્વાર ખોલી શકે છે. આજે બપોરે 12:02 વાગ્યે ચંદ્રના મેષ રાશિમાં ગોચરથી સૂર્ય-ચંદ્રની યુતિ બનશે. સાથે જ સાંજે 04:05 વાગ્યે શનિ ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રના ચોથા પદમાં ગોચર કરી રહ્યા છે. આ બદલાવની શુભ અસર મુખ્યત્વે 4 રાશિઓ પર થવાની છે. આ લોકોને જૂના કાર્યોનું શુભ ફળ મળશે, ધનમાં વૃદ્ધિ થશે અને પ્રમોશન લિસ્ટમાં નામ આવી શકે છે.
મેષ - ફાઈનલ થઈ શકે છે નવી ડીલ
મેષ રાશિમાં જ સૂર્ય-ચંદ્રની યુતિ થઈ રહી છે જે આ રાશિના જાતકોના અટકેલા કામ પૂરા કરાવશે. વેપારીઓની મોટી ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે છે. નોકરીયાત વર્ગની પણ પદ-પ્રતિષ્ઠા વધશે. ધન વધવાથી લાંબા સમયથી ચાલી આવતી આર્થિક તંગી દૂર થશે. ઘરમાં સુખ-શાંતિ રહેશે.
ઉપાય: ગરીબોને દાન આપો.
વૃષભ - કરિયરમાં મોટી સફળતા
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આવનારો સમય સારો છે. તમને કરિયરમાં અપેક્ષા કરતા મોટી સફળતા મળી શકે છે. સાથે જ ધન લાભ થશે. જૂની બીમારી દૂર થવાથી રાહત અનુભવશો.
ઉપાય: પીપળાના ઝાડ નીચે દીવો પ્રગટાવો.
તુલા - નવું ઘર-ગાડી ખરીદવાના યોગ
તુલા રાશિના જાતકો માટે આ સમય મોટું સપનું પૂરું કરાવી શકે છે. સંપત્તિ સંબંધી લાભ થશે. નવું ઘર કે ગાડી ખરીદી શકો છો. પરિવારમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. મનદુઃખ દૂર થશે અને સંબંધો મજબૂત બનશે.
ઉપાય: શનિદેવ સામે સરસવના તેલનો દીવો પ્રગટાવો.
ધન - રૂપિયાની સાથે પ્રગતિના યોગ
ધન રાશિના જાતકોનો આત્મવિશ્વાસ વધશે. બિઝનેસમાં લાભ થશે. નોકરી કરનારાઓને પ્રમોશન મળી શકે છે. સાથે જ પગારમાં પણ વધારો થશે. તણાવ દૂર થશે. પરિવાર સાથે સારો સમય વિતાવશો.
ઉપાય: દીપદાન કરો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
