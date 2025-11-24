સૂર્ય અને ચંદ્રનો વૈધૃતિ યોગ આ 5 રાશિને આપશે અપાર સમૃદ્ધિ, અચાનક મોટા ધનલાભથી પલટાશે કિસ્મત!
Surya Chandra Vaidhriti Yog: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, આવનારી 8 ડિસેમ્બર 2025નો દિવસ ખૂબ જ વિશેષ માનવામાં આવી રહ્યો છે, કારણ કે આ દિવસે સૂર્ય અને ચંદ્રની યુતિથી વૈધૃતિ યોગ બની રહ્યો છે. આ યોગ ખૂબ જ શુભ અને સૌભાગ્ય પ્રદાન કરનારો માનવામાં આવ્યો છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં વૈધૃતિ યોગને સફળતા, ઉન્નતિ, ધન પ્રાપ્તિ અને બાધાઓના અંતનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે.
મેષ રાશિ
વૈધૃતિ યોગ મેષ રાશિના જાતકો માટે ઉન્નતિ અને આત્મવિશ્વાસ વધારનારો સાબિત થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન કરિયરમાં એક મોટી તક પ્રાપ્ત થશે. અટકેલી યોજનાઓમાં પ્રગતિ થશે. સરકારી કાર્યોમાં સફળતા મળવાના યોગ છે. ધન પ્રાપ્તિના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે અને સન્માનમાં વૃદ્ધિ થવાની સંભાવના છે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો ભાવનાત્મક અને આર્થિક રૂપે મજબૂત મહેસૂસ કરશે. પરિવારમાં કોઈ શુભ કાર્યની શરૂઆત થશે. આ દરમિયાન ધન લાભ અને રોકાણથી ફાયદો થઈ શકે છે. યાત્રાથી શુભ પરિણામ મળશે. જૂના વિવાદો પણ ઉકેલાઈ શકે છે.
કન્યા રાશિ
વૈધૃતિ યોગ કન્યા રાશિના જાતકો માટે સૌભાગ્ય અને પ્રગતિ લઈને આવશે. આ સમયગાળામાં નોકરીમાં પ્રમોશન અથવા નવી નોકરીના અવસર પ્રાપ્ત થશે. ભાગ્યનો સાથ મળશે. માનસિક શાંતિમાં વૃદ્ધિ થશે. વેપારીઓ માટે નવા કોન્ટ્રાક્ટ અથવા વિસ્તરણનો સમય છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો આ યોગમાં જૂની પરેશાનીઓમાંથી બહાર નીકળશે અને નવી ઊર્જા પ્રાપ્ત કરશે. સાથે જ ધન લાભ અને સફળતા પ્રાપ્ત થશે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. પ્રતિષ્ઠા અને પ્રભાવ વધશે. શત્રુઓ કમજોર થશે અને અટકેલા કાર્યો પૂરા થશે.
મીન રાશિ
આ યોગ મીન રાશિના જાતકો માટે સૌથી મોટો ભાગ્યોદય લઈને આવી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. આધ્યાત્મિક ઉન્નતિના પ્રબળ યોગ છે. વિવાહ અને સંબંધોમાં સકારાત્મક બદલાવ આવશે. ભાગ્ય અને મહેનતનો સંગમ એક મોટું પરિવર્તન લાવી શકે છે.
(Disclaimer - પ્રિય વાચક, આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
