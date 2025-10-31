Surya Gochar 2025: ગુરૂના નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર, આ 3 રાશિના લોકો બનશે મહાધનવાન, કરિયરમાં મળશે સિદ્ધિ
Surya Gochar Rashifal: સૂર્ય વિશાખા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે જેના સ્વામી ગુરૂ બૃહસ્પતિ છે. સૂર્યના આ ગોચરથી કેટલીક રાશિના જાતકો પર સકારાત્મક પ્રભાવ પડવાનો છે. આવો આ વિશે વિસ્તારથી જાણીએ.
સૂર્યનું નક્ષત્ર પરિવર્તન
દ્રક પંચાગ અનુસાર ગુરૂવાર, 6 નવેમ્બર 2025ના સૂર્ય બપોરે 2.59 કલાકે ગુરૂ ગ્રહના વિશાખા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરી જશે. ત્યારબાદ 19 નવેમ્બરે સૂર્ય વિશાખાથી અનુરાધા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે.
આ જાતકોને મળશે શુભ પરિણામ
સૂર્યનો વિશાખા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ ત્રણ રાશિના જાતકો માટે લાભદાયક રહેશે. કરિયરથી લઈને કારોબારમાં લાભનો માર્ગ ખુલશે અને ભાગ્યનો સાથ મળશે. આવો આ ત્રણેય ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.
મેષ રાશિ
સૂર્યનો ગુરૂના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ મેષ રાશિના જાતકોને સારા પરિણામ આપશે. આત્મવિશ્વાસ અને ઉર્જા વધશે. અટવાયેલા કામ પૂરા થશે. સફળતાનો માર્ગ ખુલશે. નોકરીમાં મોટી તક મળશે. બિઝનેસમાં લાભ થશે. માનસિક શાંતિની પ્રાપ્તિ થશે અને સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર થશે. પરિવારનો સાથ મળશે. જાતક ધાર્મિક કાર્યોમાં સામેલ થશે.
સિંહ રાશિ
વિશાખા નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર સિંહ રાશિના જાતકોને અનેક લાભ અપાવી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થઈ શકે છે. બિઝનેસમાં મોટો લાભ થઈ શકે છે. જાતક નવી નોકરી મેળવવામાં સફળ થશે અને પરિવારની સાથે સમય પસાર કરસે. જાતકને તેના પાછલા કામ માટે સમાજમાં સન્માન પ્રાપ્ત થશે. વિચારો અને સમજમાં પારદર્શિતા આવશે. કરિયરને લઈને કરવામાં આવેલા પ્રયાસોનું સકારાત્મક પરિણામ મળી શકે છે.
કન્યા રાશિ
સૂર્યનું વિશાખા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કન્યા રાશિના જાતકો માટે સફળતાનું કારણ બની શકે છે. કરિયરમાં સંતુલન રહેશે. કાર્યક્ષેત્રમાં સન્માન વધશે અને લોકોની મદદ પણ મળશે. ઘરના લોકોની જવાબદારી જાતક સારી રીતે નિભાવી શકશે. જૂની યોજનાઓ પર કામ કરવા માટે સારો સમય છે. આર્થિક રૂપથી જાતક મજબૂત થશે અને પિતા સાથે સંબંધ સુધરશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
