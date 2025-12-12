16 ડિસેમ્બરથી આ જાતકોના સિતારા ચમકશે, સૂર્ય બનાવશે શક્તિશાળી રાજયોગ, ધનલાભનો યોગ
Surya Gochar 2025: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર સૂર્ય જલ્દી ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. તેવામાં કેટલાક ભાવોમાં શક્તિશાળી મહાધન રાજયોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. તેવામાં ત્રણ રાશિના જાતકોને ખૂબ લાભ થઈ શકે છે.
Mahadhan Rajyog 2025: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોના રાજા સૂર્યને શક્તિશાળી માનવામાં આવે છે. સૂર્યને માન-સન્માન, આત્મા, પિતા વગેરેનો કારક માનવામાં આવે છે. તે એક રાશિમાં 30 દિવસ રહે છે. તેવામાં સૂર્યને એક રાશિ ચક્ર પૂર્ણ કરવામાં એક વર્ષનો સમય લાગી જાય છે. સૂર્યની સ્થિતિમાં ફેરફારની અસર દેશ-દુનિયા પર વધુ જોવા મળે છે. મહત્વનું છે કે સૂર્ય જલ્દી ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ગુરૂની રાશિમાં સૂર્યના પ્રવેશથી કેટલાક જાતકોને લાભ મળી શકે છે. આ રાશિમાં પહેલાથી મિત્ર ગ્રહ મંગળ બિરાજમાન છે. તેવામાં મંગળ આદિત્ય યોગનું નિર્માણ થશે. આ સિવાય સૂર્ય વૃશ્ચિક રાશિમાં મહાધન રાજયોગનું નિર્માણ કરી રહ્યાં છે, જેનાથી ત્રણ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ મળશે. વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર ગ્રહોના રાજા સૂર્ય 16 ડિસેમ્બરે સવારે 4 કલાક 26 મિનિટ પર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
આ રાશિના જાતકો માટે મહાધન રાજયોગ લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિના લાભ ભાવના સ્વામી થઈ ધન ભાવમાં ગોચર કરસે. તેવામાં મહાધન રાજયોગ આકસ્મિક ધનલાભ કરાવી શકે છે. તો ગુરૂની સાથે દ્રષ્ટિ સંબંધ બની રહ્યો છે. તેવામાં કોઈનો સાથ મળવાથી ભાગ્યનો માર્ગ ખુલી જશે. આર્થિક સમસ્યાઓ ધીમે-ધીમે સમાપ્ત થતી જશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા જાતકોને વિશેષ ફળની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. જીવનમાં ઘણી સિદ્ધિઓ મેળવી શકો છો. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. આ સાથે જૂના અટવાયેલા કામ ફરી શરૂ થશે. આ સિવાય મંગળ ત્રીજા ભાવમાં હોવાથી તમને ઘણા ક્ષેત્રોમાં ખૂબ સફળતા મળી શકે છે.
મેષ રાશિ
આ રાશિના જાતકો માટે મહાધન રાજયોગ લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. સૂર્ય પાંચમાં ભાવના સ્વામી થઈ નવમાં ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. તેવામાં આ રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો સાથ મળી શકે છે. સંતાન તરફથી કોઈ શુભ સમાચાર મળી શકે છે. તેની સાથે સારો સમય પસાર થઈ શકે છે. કરિયરની દ્રષ્ટિથી આ સમયગાળો સારો રહેવાનો ચે. કાર્યમાં ઝડપથી પ્રગતિ થશે અને આત્મસંતોષનો અનુભવ થશે. તમે દરેક ક્ષેત્રમાં સફળ થશો. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેવાની છે. કમાણીના નવા માર્ગ ખુલી શકે છે. યોજનાબદ્ધ પૈસા ખર્ચ કરશો તો અપાર સફળતા હાસિલ થઈ શકે છે. વેપારની વાત કરીએ તો ટ્રેડિંગ સટ્ટા દ્વારા ખૂબ કમાણી થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારૂ રહેશે.
કુંભ રાશિ
આ રાશિના સાતમાં ભાવના સ્વામી થઈ સૂર્ય ગોચર અગિયારમાં ભાવમાં થશે. તેવામાં તમારી લાંબા સમયથી અટવાયેલી ઘણી ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે છે. મહાધન રાજયોગ બનવાથી તમારી આવક વધી શકે છે. નોકરી કરનાર જાતકો માટે આ સારો સમય સાબિત થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. વેપારમાં લાભ થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. આવકના ઘણા ક્ષેત્ર ખુલશે. વેપારની વાત કરીએ તો તમે નવા ક્ષેત્રમાં અનુભવ મેળવી શકો છો. સંતોષ અને સફળતા હાસિલ થઈ શકે છે. જીવનસાથી સાથે સારો સંબંધ બનશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિથી તમે ઉર્જાવાન અને ફિટ રહેશો.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
