/સૂર્યનું વૃષભ રાશિમાં ગોચર, આ ત્રણ રાશિઓની અચાનક વધશે મુશ્કેલી, થઈ શકે છે મોટું નાણાકીય નુકશાન !

Surya Gochar 2026 : સૂર્યએ વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. આ ગોચર 3 રાશિના વ્યક્તિઓ માટે મુશ્કેલીઓ વધારી શકે છે. આ ત્રણ રાશિના લોકોને નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન, માનસિક તણાવ અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ત્યારે આ રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Surya Gochar 2026 : જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં, સૂર્યનું ગોચરને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ઘટના માનવામાં આવે છે. જ્યારે સૂર્ય રાશિ બદલે છે, ત્યારે આ ગોચરને સંક્રાતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સૂર્યએ વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. આ ગોચર દરમિયાન સૂર્ય દેવે આજે રોહિણી નક્ષત્રમાં પણ પ્રવેશ કર્યો છે. સૂર્યનો ચંદ્ર નક્ષત્રમાં પ્રવેશ લોકોના મન અને બુદ્ધિ પર સીધો પ્રભાવ પાડે છે. સૂર્યના આ બે બદલાવ કેટલીક રાશિઓ માટે મુશ્કેલી વધારી શકે છે.
તુલા રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે આ ગોચર તેમની કુંડળીના આઠમા ભાવમાં થઈ રહ્યું છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, આઠમું ભાવ અચાનક અવરોધો, અણધાર્યા પડકારો અને છુપાયેલી મુશ્કેલીઓ સાથે સંકળાયેલું છે. રોહિણી નક્ષત્રના પ્રભાવ હેઠળ, આ સમય દરમિયાન તમારા ગુપ્ત શત્રુઓ અથવા વણઉકેલાયેલા ભૂતકાળના વિવાદો ફરી ઉભરી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, નાણાકીય વ્યવહારોમાં નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન થવાના સંકેતો છે.
મીન રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે સૂર્યનું આ ગોચર ત્રીજા ભાવમાં થઈ રહ્યું છે. સામાન્ય રીતે સૂર્યને ત્રીજા ભાવમાં શુભ માનવામાં આવે છે. જોકે, રોહિણી નક્ષત્રના પ્રભાવ અને સૂર્યના શુક્ર સાથેના પ્રતિકૂળ સંબંધને કારણે આ ગોચર મિશ્ર પરિણામો આપશે અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં, ખૂબ જ નકારાત્મક પરિણામો આપશે. તમારા વ્યાવસાયિક ક્ષેત્ર અથવા સાથીદારો સાથેના તણાવપૂર્ણ સંબંધો કાર્યસ્થળમાં તમારી પ્રતિષ્ઠાને નુકશાન કરી શકે છે.
કુંભ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે સૂર્યનું ગોચર ચોથા ભાવમાં થઈ રહ્યું છે. સૂર્ય એક અગ્નિ ગ્રહ હોવાથી ચોથા ભાવમાં તેનો પ્રવેશ ઘરેલું શાંતિ અને સુમેળને અસર કરશે. ચંદ્રના નક્ષત્રના પ્રભાવને કારણે તમે તમારા સ્વભાવમાં ભારે ભાવનાત્મક સંવેદનશીલતા અને ક્રોધનો એક સાથે ઉછાળો અનુભવી શકો છો.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.