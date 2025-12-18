પોતાના જ નક્ષત્રમાં સૂર્ય કરશે ગોચર, આ 4 રાશિઓ પર થશે અપાર ધનવર્ષા; ખુલશે સફળતાના દ્વાર!
Surya Gochar 2026 in Uttarashada Nakshatra: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ગ્રહોના રાજા સૂર્ય જાન્યુઆરી 2026માં પોતાના જ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છે. જેની શુભ-અશુભ અસર તમામ 12 રાશિઓ પર જોવા મળશે. ચાલો જાણીએ સૂર્યનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન કઈ 4 રાશિના જાતકો માટે અત્યંત શુભ સાબિત થઈ શકે છે.
વૈદિક પંચાંગ અનુસાર, સૂર્ય આત્મા, પિતા, સન્માન અને નેતૃત્વ ક્ષમતાનો કારક છે. સૂર્ય 11 જાન્યુઆરી 2026 રવિવારના રોજ સવારે 08:42 કલાકે પોતાના જ નક્ષત્ર ઉત્તરાષાઢામાં ગોચર કરશે. ગ્રહોના રાજા સૂર્યનું આ ગોચર સૂર્યની પોતાની રાશિ સિંહ સહિત 4 રાશિઓ પર સકારાત્મક પ્રભાવ પાડી શકે છે. આ ભાગ્યશાળી 4 રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે અને અનેક બાબતોમાં લાભ થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ આ 4 રાશિઓ કઈ છે.
મેષ રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું પોતાના જ નક્ષત્રમાં ગોચર કરવું શુભ પરિણામ આપી શકે છે. કરિયરમાં જાતકો ઊંચાઈ તરફ આગળ વધશે. નોકરીમાં કામની પ્રશંસા થશે અને પ્રગતિના માર્ગો ખુલશે. સિનિયરની મદદથી કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં સફળતા મળશે. માન-સન્માનમાં વધારો થશે અને લીડરશિપ ક્ષમતા પણ વધશે. જાતકોના પિતા સાથે ચાલી રહેલા મતભેદો દૂર થશે.
સિંહ રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું આ નક્ષત્ર ગોચર દરેક તરફથી લાભ આપવનારું સાબિત થઈ શકે છે. જીવનમાં સકારાત્મકતા આવશે. કાનૂની બાબતોમાં જાતકોને સફળતા મળી શકે છે. જાતકો દુશ્મનો પર સંપૂર્ણ રીતે હાવી રહેશે. આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે અને જાતકો સમસ્યાઓનો સામનો હિંમતપૂર્વક કરી શકશે. વેપારમાં મોટો નફો થવાથી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે.
સૂર્યનું પોતાના જ નક્ષત્રમાં ગોચર કરવું ધન રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. અચાનક ધનલાભ થવાથી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થઈ શકે છે. અટકેલા નાણાં પરત મળી શકે છે. જાતકોના માન-સન્માનમાં વધારો થશે અને કાર્યસ્થળ પર મોટી જવાબદારી મળી શકે છે. કરિયરમાં સફળતાના નવા રસ્તા ખુલશે અને ઘરના સભ્યો સાથેનો તણાવ સમાપ્ત થશે.
ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર મીન રાશિના જાતકોને શુભ પરિણામ આપશે. ધન-ધાન્યની સ્થિતિમાં સુધારો થશે. જૂની યોજનાઓ પર કામ કરવાથી સફળતા મળી શકે છે. ધનની બચત કરવામાં જાતકો સફળ રહેશે. સંતાન પક્ષ તરફથી સારા સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. જો કે, લક્ષ્ય પ્રાપ્તિ માટે જાતકોએ વધુ મહેનત કરવી પડશે. પિતા સાથે ધાર્મિક યાત્રા પર જવાની તક મળશે.
