દુશ્મન શનિની રાશિમાં પ્રવેશ કરશે સૂર્ય, 2026મા 4 રાશિઓને મળશે અપાર સફળતા, રેડ કાર્પેટ પર થશે સ્વાગત
Surya Gochar 2026 Rashifal : વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં ગ્રહોના રાજા સૂર્ય એક મહત્વપૂર્ણ ગોચર કરવા જઈ રહ્યાં છે. સૂર્ય ગોચર કરી પોતાના દુશ્મન ગ્રહ શનિની રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જેનાથી મેષથી મીન સહિત 12 રાશિઓ પર અસર પડશે.
Surya Gochar in Makar Rashi 2026: ગ્રહોના રાજા સૂર્ય ગોચર કરી શનિની રાશિ મકરમાં પ્રવેશ કરશે. 14 જાન્યુઆરી 2026ના સૂર્ય ગોચર થશે અને આ દિવસે મકરસંક્રાંતિ છે. સૂર્યનો દુશ્મન ગ્રહ શનિની રાશિમાં પ્રવેશ કરવો દરેક રાશિના જાતકો પર અસર થશે. પરંતુ ચાર રાશિઓ માટે આ સમય શુભ રહેશે. જાણો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું ગોચર સંબંધમાં અનુકૂળતા લાવશે. લોકો તમારા પર વિશ્વાસ કરશે. તમે મિત્રો બનાવવા ઈચ્છશો. તો કરિયર માટે આ શાનદાર સમય રહી શકે છે. નોકરી કરનારને પ્રમોશન મળી શકે છે કે તમારા બોસ તમારી પ્રશંસા કરી શકે છે. કારોબારમાં તેજી રહેશે, ધનલાભ થશે. ખર્ચ બાદ પણ તમે બચત અને રોકાણ કરવામાં સફળ રહી શકો છો. સ્વાસ્થ્ય સારૂ રહેશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું ગોચર ખર્ચ વધારનાર સાબિત થઈ શકે છે. પરંતુ તમને એકથી વધુ સ્ત્રોતથી ધનલાભ થઈ શકે છે. કરિયરમાં પ્રગતિદાયક સમય છે. તમને ભાગ્યનો સાથ મળશે. કારોબારી જાતક પ્રયાસો કરતા રહે, મોટો લાભ મળી શકે છે. લવ લાઇફ સારી રહેશે. સ્વાસ્થ્ય આ સમયમાં સારૂ રહેશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિમાં સૂર્ય ગોચર કરશે અને 1 મહિના સુધી ત્યાં રહેશે. તમારા માટે આ સમય શુભ રહેવાનો છે. અવિશ્વસનીય ધનલાભનો યોગ બનશે. કરિયરમાં કામમાં દબાવ રહેશે, પરંતુ ભવિષ્યમાં તેનાથી ફાયદો પણ થશે. જેથી તમે સારી રીતે કામ કરતા રહો. યાત્રાઓ સમજી-વિચારી કરો. લવ લાઇફ સામાન્ય રહેશે. શનિવારના દિવસે હનુમાનજી માટે યજ્ઞ/હવન કરો.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું રાશિ પરિવર્તન સારૂ રહેશે. તમને લગભગ દરેક ક્ષેત્રમાં સકારાત્મક પરિણામ મળી શકે છે. તમારી યોજનાઓ સફળ રહેશે. કરિયરમાં મોટી સફળતા મેળવી શકો છો. કારોબાર સારો ચાલશે. તમે બચત પણ કરી શકશો. લવ પાર્ટનર સાથે સંબંધ મજબૂત થશે. ફિટનેસ સારી રહેશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
