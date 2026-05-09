/બે દિવસ બાદ સૂર્યની જેમ ચમકશે આ રાશિઓનું કિસ્મત, ધનના થશે ઢગલા, સૂર્ય ગોચર કરશે માલામાલ !

Surya Gochar : સૂર્ય પોતે કૃતિકા નક્ષત્રના શાસક દેવતા છે. તેથી તેમના પોતાના આધિપત્ય હેઠળના નક્ષત્રમાં તેમનો પ્રવેશ અનેક રાશિઓ માટે ભાગ્યના દ્વાર ખોલશે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Surya Gochar : હિન્દુ પંચાંગ અનુસાર, સૂર્ય 11 મે, 2026ના રોજ સાંજે 7:37 વાગ્યે કૃતિકા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્ય 25 મે સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે. નોંધનીય છે કે, સૂર્ય પોતે કૃતિકા નક્ષત્રના શાસક દેવતા છે. તેથી તેમના પોતાના શાસન હેઠળના નક્ષત્રમાં તેમનો પ્રવેશ અનેક રાશિઓ માટે ભાગ્યના દરવાજા ખોલી શકે છે.
કૃતિકા નક્ષત્રનો એક ભાગ વૃષભ રાશિમાં આવે છે. પરિણામે આ સૂર્ય ગોચર તમારા વ્યક્તિત્વને ઉન્નત અને શુદ્ધ કરશે. તમે સંપત્તિ અને બચત ભેગી કરવામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. પૂર્વજોની મિલકત સંબંધિત વિવાદો ઉકેલાય તેવી શક્યતા છે. પરિવારના સભ્યો સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે.
વૃશ્ચિક રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે, આ સમય તેમના કારકિર્દીમાં નવી ઊંચાઈઓ સર કરવાનો છે. તમને કાર્યસ્થળ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સંપૂર્ણ સમર્થન મળશે. પ્રમોશન અથવા પગારમાં વધારો થવાના મજબૂત સંકેતો છે. જો તમે રાજકારણ અથવા વહીવટી સેવાઓ સાથે સંકળાયેલા છો, તો આ ગ્રહ ગોચર તમને ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત કરાવવા તરફ દોરી શકે છે.
સૂર્ય તમારી રાશિનો સ્વામી છે, કારણ કે તે પોતાના નક્ષત્રમાં સ્થિત છે, તે તમને બેગણી શક્તિ પ્રાપ્ત થશે. નવા વ્યવસાયિક સોદા અને કરારો અંતિમ સ્વરૂપ આપી શકે છે. તમે ખૂબ જ ઉર્જાવાન અનુભવશો, જેનાથી તમે સૌથી પડકારજનક કાર્યો પણ સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો.
મેષ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે સૂર્યનો કૃતિકા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ વરદાનથી ઓછો નથી. તમે તમારા આત્મવિશ્વાસમાં જબરદસ્ત ઉછાળો અનુભવશો. મહિનાઓથી અટકેલા કાર્યો હવે ગતિ મેળવશે અને ઝડપથી પ્રગતિ કરશો. સરકારી નોકરી માટે તૈયારી કરી રહેલા યુવાનોને સારા સમાચાર મળી શકે છે. સમાજમાં તમારું માન અને પ્રતિષ્ઠા વધવાની તૈયારી છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.