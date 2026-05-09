Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /બે દિવસ બાદ સૂર્યની જેમ ચમકશે આ રાશિઓનું કિસ્મત, ધનના થશે ઢગલા, સૂર્ય ગોચર કરશે માલામાલ !

બે દિવસ બાદ સૂર્યની જેમ ચમકશે આ રાશિઓનું કિસ્મત, ધનના થશે ઢગલા, સૂર્ય ગોચર કરશે માલામાલ !

Written ByDilip ChaudharyUpdated byDilip Chaudhary
Published: May 09, 2026, 10:50 PM IST|Updated: May 09, 2026, 10:50 PM IST

Surya Gochar : સૂર્ય પોતે કૃતિકા નક્ષત્રના શાસક દેવતા છે. તેથી તેમના પોતાના આધિપત્ય હેઠળના નક્ષત્રમાં તેમનો પ્રવેશ અનેક રાશિઓ માટે ભાગ્યના દ્વાર ખોલશે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

1/6

Surya Gochar : હિન્દુ પંચાંગ અનુસાર, સૂર્ય 11 મે, 2026ના રોજ સાંજે 7:37 વાગ્યે કૃતિકા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્ય 25 મે સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે. નોંધનીય છે કે, સૂર્ય પોતે કૃતિકા નક્ષત્રના શાસક દેવતા છે. તેથી તેમના પોતાના શાસન હેઠળના નક્ષત્રમાં તેમનો પ્રવેશ અનેક રાશિઓ માટે ભાગ્યના દરવાજા ખોલી શકે છે.

2/6

કૃતિકા નક્ષત્રનો એક ભાગ વૃષભ રાશિમાં આવે છે. પરિણામે આ સૂર્ય ગોચર તમારા વ્યક્તિત્વને ઉન્નત અને શુદ્ધ કરશે. તમે સંપત્તિ અને બચત ભેગી કરવામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. પૂર્વજોની મિલકત સંબંધિત વિવાદો ઉકેલાય તેવી શક્યતા છે. પરિવારના સભ્યો સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે.  

3/6

વૃશ્ચિક રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે, આ સમય તેમના કારકિર્દીમાં નવી ઊંચાઈઓ સર કરવાનો છે. તમને કાર્યસ્થળ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સંપૂર્ણ સમર્થન મળશે. પ્રમોશન અથવા પગારમાં વધારો થવાના મજબૂત સંકેતો છે. જો તમે રાજકારણ અથવા વહીવટી સેવાઓ સાથે સંકળાયેલા છો, તો આ ગ્રહ ગોચર તમને ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત કરાવવા તરફ દોરી શકે છે.  

4/6

સૂર્ય તમારી રાશિનો સ્વામી છે, કારણ કે તે પોતાના નક્ષત્રમાં સ્થિત છે, તે તમને બેગણી શક્તિ પ્રાપ્ત થશે. નવા વ્યવસાયિક સોદા અને કરારો અંતિમ સ્વરૂપ આપી શકે છે. તમે ખૂબ જ ઉર્જાવાન અનુભવશો, જેનાથી તમે સૌથી પડકારજનક કાર્યો પણ સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો.

5/6

મેષ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે સૂર્યનો કૃતિકા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ વરદાનથી ઓછો નથી. તમે તમારા આત્મવિશ્વાસમાં જબરદસ્ત ઉછાળો અનુભવશો. મહિનાઓથી અટકેલા કાર્યો હવે ગતિ મેળવશે અને ઝડપથી પ્રગતિ કરશો. સરકારી નોકરી માટે તૈયારી કરી રહેલા યુવાનોને સારા સમાચાર મળી શકે છે. સમાજમાં તમારું માન અને પ્રતિષ્ઠા વધવાની તૈયારી છે.

6/6

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

Tags:
sun transit 2026
Surya Gochar
sun
Horoscope
Sun Horoscope

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
રાજસ્થાન રોયલ્સને 77 રને હરાવી ટોપ-2માં પહોંચ્યું ગુજરાત... RR ટોપ-4માંથી બહાર

રાજસ્થાન રોયલ્સને 77 રને હરાવી ટોપ-2માં પહોંચ્યું ગુજરાત... RR ટોપ-4માંથી બહાર

ipl 202629 min ago
2

કેરળના મુખ્યમંત્રી કોણ ? ખડગે અને રાહુલ ગાંધી લેશે અંતિમ નિર્ણય

kerala CM1 hr ago
3

રોજના માત્ર 3 રૂપિયા કમાતો આ ગુજરાતી છોકરો બન્યો ₹40,000 કરોડની કંપનીનો માલિક

chandubhai virani2 hrs ago
4

વિજય જ તમિલનાડુના 'થલાપતિ', આવતીકાલે બપોરે 3.15 કલાકે લેશે શપથ

Actor Vijay2 hrs ago
5

નવા 4 શ્રમ કાયદા લાગૂ થયા, સપ્તાહમાં 48 કલાક કામ અને ઓવરટાઈમના બદલાયા નિયમ

Labor Law India3 hrs ago