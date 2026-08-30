/આવતીકાલથી આ 5 રાશિઓની તિજોરી છલકાશે, સૂર્ય-શુક્રની કૃપાથી ચમકશે કિસ્મત; થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ!

Surya Gochar 2026: સૂર્યનું પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ગોચર કરવાથી સૂર્યની સાથે શુક્ર ગ્રહનું પણ ફળ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આ નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર કેટલીક રાશિઓને માલામાલ કરી શકે છે.
આવતીકાલથી કેટલીક રાશિઓનું નસીબ ચમકી શકે છે. સૂર્યની ચાલની અસર તમામ રાશિઓ પર જોવા મળે છે. ગ્રહોના રાજા સૂર્ય લીડરશિપ, આત્મા, માન-સન્માનના કારક માનવામાં આવે છે. સૂર્ય દર મહિને રાશિ અને નક્ષત્ર બદલે છે. આ સમયે સૂર્ય સિંહ રાશિમાં છે. હિન્દુ પંચાંગ અનુસાર, 31 ઓગસ્ટથી પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ગ્રહોના રાજા સૂર્ય ગોચર કરવા જઈ રહ્યા છે. પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્ર શુક્ર ગ્રહનું નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે. સૂર્યના પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ગોચર કરવાથી સૂર્યની સાથે શુક્ર ગ્રહનું પણ ફળ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આ નક્ષત્રમાં સૂર્ય 13 સપ્ટેમ્બર સુધી બિરાજમાન રહેવાના છે. સૂર્યના નક્ષત્ર પરિવર્તન કરવાથી કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. આ સ્થિતિમાં ચાલો જાણીએ કે સૂર્યનું શુક્રના નક્ષત્રમાં ગોચર કરવું કઈ રાશિઓને લાભદાયી પરિણામ આપી શકે છે.
મેષ રાશિ માટે સૂર્યનું શુક્રના નક્ષત્રમાં ગોચર કરવું શાનદાર સાબિત થશે. કોઈ સારી ડીલ મળી શકે છે, જે પ્રોફિટેબલ પણ સાબિત થશે. આર્થિક સ્થિતિ પણ સારું રહેવાનું છે.
મિથુન રાશિ માટે સૂર્યનું શુક્રના નક્ષત્રમાં ગોચર કરવું લાભદાયી રહેશે. ફાઈનાન્સિયલ રીતે પર પ્રોફિટમાં રહેશો. છપ્પરફાડ કમાણીના માર્ગ ખુલી શકે છે.
તુલા રાશિ માટે સૂર્યનું શુક્રના નક્ષત્રમાં ગોચર કરવું શુભ રહેશે. પૂજા-પાઠમાં તમારું ખૂબ જ મન લાગશે. ઘરના લોકો સાથે સારો સમય વિતાવશો. પોતાની સ્કિલ્સ સાથે તમે જીત હાંસલ કરશો.
વૃશ્ચિક રાશિ માટે સૂર્યનું શુક્રના નક્ષત્રમાં ગોચર કરવું પોઝિટિવ રહેશે. યાત્રા પર પણ તમે જઈ શકો છો. પરિવારનો ફૂલ સપોર્ટ મળવાનો છે. સારા સમાચાર મળી શકે છે.
ધન રાશિ માટે સૂર્યનું શુક્રના નક્ષત્રમાં ગોચર કરવું ફાયદાકારક રહેશે. લાઈફમાં રોમાન્સ બનેલો રહેશે. બિઝનેસમાં કોઈ સારી ડીલ મળી શકે છે. ધન સાથે જોડાયેલા મામલા ધીમે-ધીમે હલ થવા લાગશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)