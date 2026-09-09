/સોનાની જેમ ચમકશે આ 4 રાશિઓનું ભાગ્ય, સૂર્ય ગોચર બનાાવશે માલામાલ, ધનથી છલકાશે તિજોરી !

Surya Gochar 2026 : સૂર્યનું ગોચર ખાસ માનવામાં આવે છે. સૂર્ય ગ્રહોનો રાજા છે, તેનું પોતાના નક્ષત્રમાં ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Surya Gochar 2026 : ગ્રહોના રાજા સૂર્યનું ગોચર ચોક્કસ રાશિના લોકોના જીવનમાં પરિવર્તન લાવશે. હાલમાં સૂર્ય પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, પોતાના નક્ષત્રમાં આ ગોચર 13 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ રાત્રે 9:53 વાગ્યે થશે. સૂર્ય 27 સપ્ટેમ્બર સુધી પોતાના નક્ષત્રમાં રહેશે. સૂર્યનું આ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર સિંહ રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લઈ શકો છો. વ્યવસાયમાં નફો થવાની શક્યતા છે.
ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર મેષ રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. ભાગ્ય તમારા પક્ષમાં રહેશે. તમે તમારા કામ અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ જોઈ શકો છો.
ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાંથી સૂર્યનું ગોચર મીન રાશિના જાતકો માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે. તમને સારા સમાચાર મળી શકે છે. લોકો તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. તમારા લગ્ન જીવનમાં પ્રેમ અને સંતુલન જળવાઈ રહેશે.
ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર કર્ક રાશિના જાતકો માટે ઉત્તમ સાબિત થઈ શકે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે. આ એક શુભ સમય છે. અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થવાની પ્રબળ સંભાવના છે.
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